Уровень мимими зашкаливает: Джиджи Хадид показала селфи с новорожденной дочерью

Джиджи Хадид не так давно впервые стала мамой - популярная модель родила дочь от музыканта Зейна Малика. Но фото с малышкой все еще редкость на странице старшей Хадид. 25-летняя мамочка пока что поделилась всего парой снимков новорожденной дочери: в честь ее появления на свет, а также на Хэллоуин. А также показала, что сама она находится в прекрасной форме после родов. И вот на странице Джиджи в сети Instagram появилось новое фото с крошкой, которое уже успело собрать массу умиленных отзывов.

Новое фото Джиджи с дочкой (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи закинула фото себе в сториз, не став публиковать его. Сама молодая мама лежит на кровати, держа девочку на себе. Одета Хадид в бежевый свитшот и голубые брюки. Образ дополнила необычная прическа (волосы модель заплела в две косы), легкий макияж и небольшие серьги. Девочку Джиджи также, судя по всему, старается одевать ярко и необычно. Малышка примерила белую рубашку и серые брюки-джинсы, которые дополняют горчично-желтые носки.

Джиджи Хадид с Зейном Маликом (фото: instagram.com/gigihadid)

Лица новорожденной, как и ранее, Джиджи не показала, зато сама она выглядит невероятно спокойной и умиротворенной. "Она излучает свет", - подписала фото молодая мамочка.

К слову, отец малышки также обожает снимки с ней. 27-летний музыкант признавался, что рождение дочери перевернуло его мир с ног на голову. Теперь он мечтает только об одном - не разочаровать ни дочь, ни любимую Джиджи. "Когда родилась их девочка, Зейн был очень эмоционален. Это был особенный момент для него. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочь, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом и очень взволнован", - признаются инсайдеры.

Напомним, ранее фото внучки показала мама Джиджи и Беллы - Иоланда Хадид.