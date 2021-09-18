Устанавливаю сыну дедлайны: актриса Ирина Хоменко призналась, как мотивирует ребенка учиться

Начало учебного года - волнующий период не только для школьников, но и для их родителей. Особенно, если речь идет о начальной школе, в период которой дети очень нуждаются в поддержке и контроле со стороны мам и пап.

Актриса шоу "Мамахохотала" канала НЛО TV Ирина Хоменко в этом году отправила сына Дамира во второй класс. Специально для читателей Lite звезда рассказала о подготовке ребенка к школе, обновленной тактике в выполнении домашних заданий, и поделилась советами, которые пригодятся родителям школьников.

И в этом контексте не всегда бывает легко, ведь вопросов множество: как уделить ребенку достаточно времени, объяснить непонятный материал, заниматься ли летом, и как справиться с родительским волнением накануне учебного года. В общем, беспокоиться есть о чем. Потому иногда опыт других родителей может быть очень кстати.

Семья актрисы растет (фото: НЛО TV)

О подготовке к школе летом

Убеждена, что заниматься с ребенком летом, накануне нового учебного года, очень важно. Ведь так ему будет проще войти в ритм школьной жизни и продуктивно работать на уроках.

Если говорить о нашем случае, то в июне Дамирчик еще учился в школе. Отрабатывал дополнительные занятия, которые пропустил из-за карантина: робототехнику, интересную математику, начальную механику. Мы ходим в школу STEM, где все делается из лего. Кроме того, сын также ходил на пение и каратэ. Но тогда он не читал, не писал и не занимался математикой.

Сын актрисы учится даже на отдыхе (фото: НЛО TV)

А вот в июле, когда наша семья на месяц улетела в Турцию, я специально обустроила уголок, где Дамир мог бы работать. Взяла с собой тренажеры, различные прописи, книги, которые задавали читать летом, а также английский. И занималась с сыном по 2 часа в день. Сказать, что это было легко не могу, но имеем то, что имеем.

Мы повторяли пройденный Дамиром материал за первый класс, чтобы закрепить знания, и начали проходить что-то из будущего материала. Например, таблицу умножения, - ее начали учить с конца, то есть не с 2х2, а с 9х2, а затем переходили на таблицу 8х2, 7х2, 6х2 и так далее. Ведь, как показывает практика, так запоминать гораздо проще.

В августе мы уже вернулись в Украину, и Дамирчик 2 недели отдыхал у бабушки. Затем он поехал в летний лагерь, и там, кстати, у деток был урок финансовой грамотности. А в последнюю неделю каникул мы снова возобновили занятия дома - начали читать. И вот первого сентября на ознакомительных уроках Дамир лучше всех в классе отвечал по математике и был одним из лидеров в чтении. Это очень радует. Поэтому можно уверенно сказать, что обучение летом дало свои плоды.

О разнице между походом в первый и во второй класс

Перед походом Дамира во второй класс я была значительно спокойнее. Во-первых, уже знала, к чему себя готовить. Во-вторых, была уже не такая дерганая и нервная, как в прошлый раз. Потому что для меня первый класс сына стал очень сложным этапом. Тогда у Дамирчика было много нового, и самое главное - накануне похода в школу у него появилась сестренка. Потому это был стрессовый период: сын волновался, сможет ли мама уделить ему достаточно внимания, поможет ли в чем-то. К тому же его ждал новый коллектив, новые люди. Даже больше, теперь ему нужно было учиться! Поэтому, конечно, я тожепереживала по этому поводу.

Для школы все было куплено еще в мае (фото: НЛО TV)

А накануне второго класса я уже была "на лайте", скажем так. Хотя общалась с мамами наших одноклассников, и в этом году они наоборот больше беспокоились, потому что дети уже знали, что такое школа, и многие не хотели в нее возвращаться.

Кстати, все школьные принадлежности для нового учебного года Дамира я купила еще в мае. В конце весны подошла к нашему классному руководителю, спросила, что именно необходимо, и сразу приобрела. В то время в магазинах уже были распродажи, поскольку приближались летние каникулы, и мне удалось купить все по очень выгодным ценам.

О поддержке ребенка в начале учебного года

В первые месяцы учебы я стараюсь уделять Дамиру как можно больше времени. В этот период он у меня номер один. Ведь важно, чтобы ребенок не чувствовал недостатка любви, внимания и поддержки в момент, когда ему действительно непросто. И, конечно, я всегда говорю Дамиру: «Если думаешь, что ты один не хочешь учить уроки, то ты ошибаешься. Такими были мама, папа и все-все-все остальные. Но учиться надо, потому что я еще ни одного человека не знаю, который бы не учился в школе».

Главное, чтобы ребенок знал: его любят (фото: НЛО TV)

А в целом, убеждена, что главное, чтобы ребенок знал, что его любят и принимают таким, какой он есть. Все остальное - мелочи.

О том, любит ли сын ходить в школу

Дамир с удовольствием пошел в школу. Он скучал по своим друзьями и классному руководителю. И сейчас кайфует от того, что он второклассник. Сын прямо доволен тем, что летом работал, и теперь является одним из топов своего класса. "Прокачал свои скиллы", как он мне сказал, - это у них такие жаргончики в школе (улыбается - ред.).

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В общем, сыну нравится ходить в школу, но однажды у нас таки случился интересный диалог. Как я и отмечала, Дамир был в летнем спортивном лагере. Там детей учили кататься на роликах, трюковых скейтах, самокатах, рассказывали, как ходить в походы, разжигать костер и ставить палатки, - действительно классно и интересно было.

И как-то сын подходит ко мне и говорит: "Мам, ты знаешь, мне в лагере гораздо больше нравится, чем в школе". А я удивленно: "Честно?". "Да! И я даже решил, что зимой я не буду ходить в школу. Поэтому ты должна позвонить нашему классному руководителю и предупредить его". Я спрашиваю: "Чего это?". "Потому что я пойду в зимний лагерь! Там будут лыжи, я буду кататься, а следовательно, школу пропущу", - уверенно заявляет мой сын. Так что и у нас бывают моменты, которые свидетельствуют, что Дамир все же прекрасно понимает, что учеба - это то, что немного тяготит.

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Об интересном подходе к выполнению домашних заданий

Честно скажу, что в первом классе я очень помогала своему ребенку. Дамиру было чрезвычайно важно, чтобы я сидела прямо рядом с ним. Поэтому я даже работала возле него, чтобы он мог учиться.

В этом году я сменила тактику - теперь устанавливаю сыну дедлайны и редлайны. Я ставлю таймер, отсчитывающий время, в течение которого Дамир должен выполнить свое домашнее задание. Это учит ребенка дисциплине времени. Потому что чаще всего в жизни есть четкие рамки и сроки выполнения работ, которые нужно соблюдать. И сын должен понимать, что если он не справился с задачей вовремя, значит, не получит вознаграждения - не поиграет в лего или какие-то другие игры, не посмотрит мультики и т.д.

Но раньше очень много времени мы тратили на выполнение домашнего задания - около 2-3-х часов. Часто слышу, что в первом классе много уроков не задают, максимум - поработать над какими-то двумя предложениями. Не знаю, вранье! Возможно, у нас такая школа, в которой детей "прокачивают" на высоком уровне... Но объемы домашних работ моего сына в первом классе измерялись даже не в страницах, а в листах! Потому работать было над чем.

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Счастливы зимой и летом! (фото: НЛО TV)

Важный совет родителям

Если ваш ребенок не справляется с чем-то в школе, обязательно поинтересуйтесь, нужна ли ему ваша помощь, или может ли помочь в ситуации какой-то учитель, который объяснил бы сложный материал. Но ни в коем случае не срывайтесь на детях.

Я знаю, что это очень сложно. Я такая же мама, как и другие. В первом классе своего сына мне приходилось объяснять ему все, поскольку обучение было дистанционным. Так что стоит просто запастись терпением и любить своего ребенка. А также чаще задумываться о том, не пожалеете ли вы о своих поступках и криках в дальнейшей жизни.

Принимайте детей такими, какие они есть. Помните, если вы кричите или издеваетесь над своим ребенком, он от этого не станет меньше вас любить. Но гораздо неувереннее он будет чувствовать себя в социуме и будет меньше любить себя. Поэтому давайте воспитывать счастливых и уверенных в себе людей.