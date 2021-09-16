Восстановление нервных клеток: врач рассказала, как убрать из жизни стресс и выгорание
Нервные клетки не восстанавливаются. Как часто вы слышали эту фразу?
Зрелые нервные клетки - нейроны, действительно теряют способность к регенерации. Из-за этого поражения нервной системы имеют достаточно тяжелые последствия для людей: снижение умственных способностей, частичный и полный паралич, отказ жизненно важных органов.
Однако исследования последних лет показали, что мозг не только разрушается под действием стресса и других неблагоприятных факторов. Существуют способы стимулировать восстановление нервных клеток, расскаазала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
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Нейрогенез - это образование новых нервных клеток в центральной нервной системе. Для чего нам нужен нейрогенез?
- для развития и сохранения памяти и других когнитивных способностей;
- возможности обучаться новому;
- способности регулировать наше эмоциональное поведение,
- улучшить настроение, к примеру;
- затормозить процессы старения;
- повысить устойчивость к стрессу и выгоранию;
- снизить риск нейродегенеративных заболеваний.
Как восстановить нервы (фото: pexels.com)
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Какие наши действия могут стимулировать образование новых нервных клеток?
Любое обучение новому будет стимулировать мозг даже в зрелом возрасте. Занятия, связанные с положительными эмоциями. Физические упражнения. То, что мы едим тоже влияет на образование и рост нейронов.
⠀Как убрать из жизни постоянный стресс (фото: pexels.com)
В состоянии стресса, беспомощности, уныния, способность к нейрогенезу значительно снижается.
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