Увела из семьи: бывшая возлюбленная мужа Памелы Андерсон рассказала правду об их романе

Памела Андерсон на прошлой неделе взорвала сеть сразу двумя громкими событиями. Во-первых, она заявила о своем твердом намерении уйти из соцсетей навсегда. По словам актрисы и модели, "она нашла свое место в жизни" ,и ей больше не интересно доказывать что-либо. Вслед за этим она продемонстрировала, что именно она имела в виду. 53-летняя звезда неожиданно сообщила миру, что в канун Рождества вышла замуж за своего телохранителя - 40-летнего Дэна Хейхерста.

По словам Памелы, они познакомилась в начале прошлого года и буквально потеряли голову от любви. Но теперь в этой истории появился третий персонаж - бывшая возлюбленная Дэна, которая рассказала свою версию случившегося.

Кери - гражданская жена Дэна, с которым она прожила последние 5 лет, заявила: Памела самым наглым образом разрушила ее семью. По словам женщины, роман Памелы и Дэна начался еще тогда, когда они были вместе.

Памела с новым мужем (фото: Telegram-канал "Только никому")

Поначалу Дэн устроился к Памеле строителем и был невысокого мнения о характере Андерсон, называя ее "сумасшедшей и требовательной". Кери просила мужа уйти от Памелы, но тот уверил ее, что не стоит, ведь наконец их денежные проблемы закончились.

Но затем в мире началась пандемия, и Дэн был вынужден остаться в доме Памелы. Постепенно Дэн стал отдаляться от Кери и сближаться с Андерсон, которая уже повысила его до своего телохранителя. В итоге мужчина сказал возлюбленной, что ему надо время, чтобы разобраться в себе. В июле же окончательно ушел из семьи, где они вместе воспитывали троих детей от предыдущих браков.

По словам Кери, пара только то и делает, что "сидит дома и выпивает". А еще Памела делает новому мужу дорогие подарки, включая лодку, которую Дэн уже дважды разбивал (как и машину самой "спасательницы Малибу"). Кери уверена, что новый брак Памелы не продлится долго, как и ее предыдущие замужества.

Напомним, у Памелы Андерсон есть двое детей от предыдущих браков, которые пошли по стопам мамы.