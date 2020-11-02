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Увидим вас в суперфинале: Кухар определила фаворита "Танцев со звездами"

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 12:04
Увидим вас в суперфинале: Кухар определила фаворита "Танцев со звездами" Надежда Мейхер и Макс Леонов (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

На "Танцах со звездами" определился один из претендентов на суперфинал

"Танцы со звездами" в 10 эфире 1 ноября показали невероятное мистическое шоу, ведь пары танцевали на следующий день после Хэллоуина. В этот раз Надежда Мейхер выступала с партнером Санты Димопулос - Максом Леоновым. И экс-"ВИА Гре" удалось наконец-то показать "класс" после ряда неудач.

Венский вальс Нади и Макса, которые перевоплотились в графа Дракулу и его возлюбленную, восхитил судей. И даже Екатерина Кухар, которая обычно всех критикует, похвалила пару.

Зрители неустанно скандировали "Браво!" танцу Надежды Мейхер и Макса Леонова.

Пара получила самое высокое количество баллов (118) и поднялась вверх турнирной таблицы.

Влад Яма назвал вальс профессиональным, а Екатерина Кухар назвала танец лучшим.

"Это был лучший вальс этого сезона, - сказала Кухар. - у нас появилась надежда, что мы увидим вас в суперфинале".

Кроме того прима-балерина посоветовала Мейхер быть поосторожнее с эмоциями и иногда сдерживаться.

Надежда Мейхер и Макс Леонов, венский вальс (видео: YouTube/Танці з зірками)

А вот в предыдущем эфире Екатерина Кухар поддела Мейхер, сказав, что у нее "слишком много ротовой мимики".

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут перевоплотилась в "ведьму" и показала лучший танец на проекте. Но это не спасло телеведущую от вылета.

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