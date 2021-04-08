UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Узкие джинсы и яркий принт: Эшли Грэм показала эффектный образ на вечер

Автор: Lite

Эшли Грэм и Джастин Эрвин вместе уже более 12 лет, в прошлом году на свет появился их первенец Айзек. Но это не мешает модели и фотографу устраивать себе романтические ужины.

В своем блоге, который она активно ведет, модель продемонстрировала новый образ, который создала именно для такой встречи.

Эшли надела узкие джинсы, которые подчеркнули ее заметно постройневшую фигуру, а также укороченную рубашку с широкими рукавами и ярким тропическим принтом, которую она кокетливо завязала узлом на талии. Дополнили лук пышнотелой красавицы босоножки на высоких каблуках, черная сумочка небольшого размера, а еще - масса золотых цепочек и подвесок. Не обошлось и без вечно модных серег-колец. Девушка собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж.

Эшли Грэм отправилась на свидание с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Образ получился по-летнему ярким и романтичным. То что надо для свиданий! К слову, Джастин под стать жене выбрал белую футболку и брюки. Выглядели они мило и гармонично. Ребенка, по всей видимости, пара оставила на нянек.

Ранее Эшли показала, что обожает носить велосипедки, несмотря на свои пышные формы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модамоделькрасотаотношениясемья
Читайте также
Время красоты: правила ухода за собой от тренера "Зважені та щасливі"
Сахарное старение: косметолог сделала предупреждение сладкоежкам
Прогноз погоды