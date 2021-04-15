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Не узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и "старящим" макияжем

Новина українською → Рим, Четверг 15 апреля 2021 19:25
Не узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и "старящим" макияжем Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи давно не появлялась в сети. Оказалось, актриса с головой ушла в работу. Сейчас она занята в съемках фильма "Колдунья приходит ночью-2" режиссера Микеле Соави, где играет одну из главных ролей. Интересно, что в первой части, вышедшей в 2018 году, Моника участия не принимала.

На днях в сети появились первые кадры с рабочей площадки в Риме.

Папарацци застали Монику во всей красе: 56-летняя дива была облачена в "ведьминский" образ своей героини. Правда, она играет роль доброй колдуньи Долорес. Стилисты подобрали Беллуччи длинную серую юбку, цветастый жакет, а также длинный коричневый плащ и шляпу. В руках она держала метлу. Гримеры и парикмахеры также постарались: длинные седые волосы и макияж со "старящим" эффектом сделали по-прежнему цветущую звезду внешне ощутимо старше.

Не узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и &quot;старящим&quot; макияжемНе узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и &quot;старящим&quot; макияжемНе узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и &quot;старящим&quot; макияжемНе узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и &quot;старящим&quot; макияжемНовая роль Моники Беллуччи (фото: скрины instagram.com/harpersbazaar_ru)

Как видно, Монике было непросто играть в таком наряде, она то и дело пользовалась услугами гримеров, чтобы поправить макияж. Но в целом актриса была рада приступить к работе. Беллуччи признавалась в недавнем интервью, что прошлогодний локдаун дался ей нелегко. И хотя дел было много: дочери на удаленном обучении нуждались в контроле, спасало Монику от рутины изучение ролей и сценариев.

Ранее мы писали, что старшая дочь Моники, 16-летняя Дева, уже вовсю покоряет модную индустрию.

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