Не узнать: Моника Беллуччи появилась в Риме с седыми волосами и "старящим" макияжем

Моника Беллуччи давно не появлялась в сети. Оказалось, актриса с головой ушла в работу. Сейчас она занята в съемках фильма "Колдунья приходит ночью-2" режиссера Микеле Соави, где играет одну из главных ролей. Интересно, что в первой части, вышедшей в 2018 году, Моника участия не принимала.

Папарацци застали Монику во всей красе: 56-летняя дива была облачена в "ведьминский" образ своей героини. Правда, она играет роль доброй колдуньи Долорес. Стилисты подобрали Беллуччи длинную серую юбку, цветастый жакет, а также длинный коричневый плащ и шляпу. В руках она держала метлу. Гримеры и парикмахеры также постарались: длинные седые волосы и макияж со "старящим" эффектом сделали по-прежнему цветущую звезду внешне ощутимо старше.

Новая роль Моники Беллуччи (фото: скрины instagram.com/harpersbazaar_ru)

Как видно, Монике было непросто играть в таком наряде, она то и дело пользовалась услугами гримеров, чтобы поправить макияж. Но в целом актриса была рада приступить к работе. Беллуччи признавалась в недавнем интервью, что прошлогодний локдаун дался ей нелегко. И хотя дел было много: дочери на удаленном обучении нуждались в контроле, спасало Монику от рутины изучение ролей и сценариев.