Взрывная красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца в откровенном наряде

Дева Кассель в последнее время нарасхват. Юная дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи украсила сразу несколько обложек глянцевых журналов . Последняя из них вышла самой откровенной. 16-летняя девушка снялась для испанского Harper's Bazaar, где красуется в соблазнительном образе.

Фото модели уже есть на официальной странице Harper's Bazaar в Instagram .

"Дева Кассель - одна из главных звезд мартовского номера Harper's Bazaar Spain. Дочь Моники Беллуччи и Висента Касселя, являющаяся истинным отражением взрывной красоты ее матери и идеальной наследницей привлекательности своего отца, позирует специально для обложки Harper's Bazaar Spain в качестве нового посла Dolce Rose для Dolce & Gabbana Beauty. Она - одно из тех лиц поколения молодых талантов, которые видят будущее; армия молодежи, которая вдохновила нас высказаться и встретить многообещающее будуще", - представили новую героиню на странице журнала в сети Instagram.

Дева Кассель (фото: instagram.com/harpersbazaares)

Дева Кассель позирует в total-образе Dolce & Gabbana: черном боди и клетчатом пиджаке, а завершают стильный ансамбль лоферы в тон всему образу. Снимал юную красавицу знаменитый испанский фешн-фотограф Хави Гордо, а за ее наряд отвечала стилистка Беатрис Морено де ла Кова.

Дева для французского ELLE (фото: instagram.com/tatsuparis)