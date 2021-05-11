Не узнать! Сильно изменившуюся Мишину спутали с Астафьевой

Волосы актрисы собраны и завиты в мелкие локоны. Взгляд притягивает яркий макияж – сочные алые губы, шиммерные блестящие тени лилового оттенка, красный маникюр и крупные золотые украшения: кольца с мелкой россыпью камней и свисающие серьги.

"Почему мы так сильно боимся перемен? Потому что так работают ловушки нашего мозга... Страх - это просто ловушка, чтобы не рисковать ... И, как я уже 100 раз убедилась, в большинстве случаев он абсолютно иллюзорен! Хотите что-то изменить? Меняйте! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придет никакой волшебник и не разрешит все ваши проблемы! А знаете почему? Потому что это волшебник - это вы!" - замотивировала и приободрила поклонников актриса.

Ксения преобразилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Фолловеры залюбовались новым образом Ксении и многие обнаружили сходство с Дашей Астафьевой и сравнили знаменитость с легендарной Мерилин Монро.