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Не узнать! Сильно изменившуюся Мишину спутали с Астафьевой

Автор: Lite

Ксения Мишина в последнее время радует поклонников новостями. Так, они перестали пережвать за отношения актрисы с Александром Эллертом – пара вместе и они явно счастливы. Недавно влюбленные провели уикенд в Одессе в неожиданной компании и развеяли все слухи о своем разрыве. Теперь же экс-холостячка поразила подписчиков радикальной сменой образа.

Актриса запостила в Instagram кадры из нового яркого фотосета и застала поклонников врасплох.

Волосы актрисы собраны и завиты в мелкие локоны. Взгляд притягивает яркий макияж – сочные алые губы, шиммерные блестящие тени лилового оттенка, красный маникюр и крупные золотые украшения: кольца с мелкой россыпью камней и свисающие серьги.

"Почему мы так сильно боимся перемен? Потому что так работают ловушки нашего мозга... Страх - это просто ловушка, чтобы не рисковать ... И, как я уже 100 раз убедилась, в большинстве случаев он абсолютно иллюзорен! Хотите что-то изменить? Меняйте! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придет никакой волшебник и не разрешит все ваши проблемы! А знаете почему? Потому что это волшебник - это вы!" - замотивировала и приободрила поклонников актриса.

Ксения преобразилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Фолловеры залюбовались новым образом Ксении и многие обнаружили сходство с Дашей Астафьевой и сравнили знаменитость с легендарной Мерилин Монро.

  • Вас не узнать, вау
  • Я одна подумала що це Даша Астаф'єва?
  • Вы на этом фото на Астафьеву похожи
  • Тю, я подумала, что это Даша Астафьева
  • Не узнала, по первому фото подумала Булитко с "Дизель Шоу"
  • Очень красивая в любом образе
  • Ну просто украинская Мерелин Монро
  • Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно
  • Шикарный образ

Напомним, что ранее Ксения Мишина рассекретила тайный талант Александра Эллерта.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка