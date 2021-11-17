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Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном

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Среда 17 ноября 2021 13:53
Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских выступает мотиватором для поклонников. Она делится с ними личным опытом трансформаций, дает советы, записывает обучающие видео тренировок и не дает заскучать. Певица по совместительству является еще и популярным блогером, а за ее жизнью следит более 5,4 млн подписчиков в Instagram. Артистка регулярно радует фанов новыми постами и держит их в курсе событий личной и творческой жизни.

Так, Настя показала несколько фото Instagram в завораживающем изумрудном шелковом наряде с нескромным декольте.

Звезда дополнила образ изящными ювелирными украшениями – кольцом с большим изумрудом, браслет с камнями-высавками и аккуратные свисающие серьги. Она сделала освежающий эффектный макияж и красиво уложила кудрявые распущенные волосы.

Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном

Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном

Узнать свои желания: Каменских с экстримальным декольте высказалась об интимном

Настя Каменских очаровала эффектными кадрами (фото: instagram.com/kamenskux)

"Чувства - это так красиво. Они становятся нашими лучшими украшениями. И ведь так важно дарить эту любовь не только своим самым близким людям, но и еще одному очень важному человеку - себе самой. Любить и принимать свое тело, беречь себя, ухаживать за собой. Узнавать свои желания, открывать новые грани и все больше обретать себя настоящую. Быть для себя источником радости и вдохновения. Желаю каждой девушке обрести такое чувство и пусть оно украшает вас. Изнутри и снаружи", – оставила чуткое послание для поклонниц звезда.

Поклонники Насти оценили ее сногсшибательный образ и не удержались от похвалы.

  • Очень красивые фото
  • Какая шикарная женщина
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  • Ты очень красивая и милая девушка
  • Великолепная Анастасия Каменских
  • Обалдеть какая красотка
  • Роскошная
  • Классная!

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свой завтрак и озадачила сеть.

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Настя Каменских
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