Вакарчук анонсировал сюрприз украинцам: уже совсем скоро
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)
Святослав Вакарчук и его группа "Океан Ельзи" анонсировали новую песню, которая получит название "Без тебе мене нема". Премьера видео на совершенно новую композицию культовых украинских рокеров состоится уже в эту пятницу, 12 февраля.
Об этом сам Вакарчук написал в своем Twitter-аккаунте.
Как видно, ролик на композицию будет выполнен в мультипликационной манере. А главным героем видео станет милый анимационный котик.
#БезТебеМенеНема— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) February 10, 2021
12/02 прем'єра #ОЭ #новапісняОЕ pic.twitter.com/w3sTDicQB3
Трейлер нового клипа Вакарчука и Ко
Юзеры с нетерпением ждут свежее творение любимых артистов.
- Яка я рада! Я щаслива! Я почую знову нову пісню неймовірного ОЕ! Я знаю, пісня крута! Ура!
- Meow!
- Хто це там такий маленький?
- Чекаємо з нетерпінням!
- Впевнена, це буде черговий шедевр від найкращого гурту у світі!
- Дуже схоже на ранні роботи ОЕ. Тому має бути дуже цікаво. Чекаєм.
- Сподіваюся, Славко не розчарує.
Ранее мы писали, что Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери.
Также не так давно фронтмен "Океан Ельзи" высказался о возвращении в политику.