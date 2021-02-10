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Вакарчук анонсировал сюрприз украинцам: уже совсем скоро

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 16:12
Вакарчук анонсировал сюрприз украинцам: уже совсем скоро Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)
Автор: Lite

Святослав Вакарчук и его группа "Океан Ельзи" анонсировали новую песню, которая получит название "Без тебе мене нема". Премьера видео на совершенно новую композицию культовых украинских рокеров состоится уже в эту пятницу, 12 февраля.

Об этом сам Вакарчук написал в своем Twitter-аккаунте.

Как видно, ролик на композицию будет выполнен в мультипликационной манере. А главным героем видео станет милый анимационный котик.

Трейлер нового клипа Вакарчука и Ко

Юзеры с нетерпением ждут свежее творение любимых артистов.

  • Яка я рада! Я щаслива! Я почую знову нову пісню неймовірного ОЕ! Я знаю, пісня крута! Ура!
  • Meow!
  • Хто це там такий маленький?
  • Чекаємо з нетерпінням!
  • Впевнена, це буде черговий шедевр від найкращого гурту у світі!
  • Дуже схоже на ранні роботи ОЕ. Тому має бути дуже цікаво. Чекаєм.
  • Сподіваюся, Славко не розчарує.

Ранее мы писали, что Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери.

Также не так давно фронтмен "Океан Ельзи" высказался о возвращении в политику.

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