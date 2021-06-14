Развод Вакарчука, прощание с Чапкисом и другие громкие новости недели

Ушел из жизни известный хореограф Григорий Чапкис

13 июня 2021 года умер известный танцор и хореограф Григорий Чапкис. О кончине Чапкиса в воскресенье вечером сообщил его сын с помощью сети Instagram. В последнее время здоровье маэстро сильно пошатнулось. К конце декабря он попал в клинику с двусторонним воспалением легких. Перед Новым годом Чапкиса выписали, но уже накануне Рождества снова госпитализировали и направили в "Феофанию", где Чапкис находился до 12 января. 9 февраля Григорий Николаевич снова оказался в реанимации из-за осложнений после болезни.

Григорий Чапкис (фото: facebook.com/tanci1plus)

Несмотря на это, Григорий до последних дней оставался активным и старался не выпадать из профессиональной деятельности. Так, главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая рассказала в своем Facebook, что не так давно встретила его в больнице. "Он отпрашивался у врачей отпустить его на пару часов на детский танцевальный конкурс, так как был членом жюри: "Меня же ждут. Я обещал, я должен там быть сегодня". ... Влюбленный в танец до последнего дня этой жизни", - делится она.

Вакарчук развелся с женой после 20 лет брака

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева считались одной из самых крепких и счастливых пар в украинском шоу-бизнесе. Но, к сожалению, после 20 лет отношений этот союз распался. Печальную новость сам музыкант сообщил в своем блоге, не называя причину. "Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцати лет, мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - написал он.

Святослав Вакарчук с женой и дочерью Дианой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Новость вызвала бурный резонанс в сети, свое мнение начали высказывать приближенные к паре личности. К примеру, украинский поэт и продюсер Евгений Рыбчинский написал пост, в котором намекнул: Святослав начал отношения с Лялей для развития своей музыкальной карьеры, и она была его "первой большой победой". В своей речи он также выразил уважение Ляле, которая была в тени мужа все это время, делая из него звезду и не спекулируя на его имени. А завершил он высказывание весьма двузначной репликой, что "у Ляли есть достоинство. А у Вакарчука - все остальное". Пост в скором времени был удален.

Холостяк и Анна Бодан рассказали горячие подробности их жизни

Победительница проекта "Холостяк 11" и сам главный герой не устают радовать фанатов подробностями своей жизни. Причем в последнее время - самыми "горячими". Так, первым о своих предпочтениях в постели начал откровенничать Заливако. Он поведал, что предпочитает эксперименты и разнообразие в сексе, а самым нежелательным для него является секс обычный.

Анна и Михаил живут вместе и щедро делятся деталями совместной жизни (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Позже фактами из жизни со своим избранником рассказала и Анна Богдан. Девушка выложила в сеть объемный пост, в котором описала сразу 10 фактов из разных сфер: от бытовых вещей и привычек до планов на будущее и детей. Правда, 4 из них оказались ложными, и поклонники легко вычислили, какие.

Также ранее экс-"холостяк" рассказал, как распределяется бюджет в их паре.

Канье Уэст удивил романом с Ириной Шейк

Не успели улечься страсти вокруг развода Ким Кардашьян и Канье Уэста, как рэпер дал новый повод говорить о себе. Свой 44-й день рождения музыкант отметил в компании одной из самых известных моделей в мире - Ирины Шейк. 35-летняя красавица отправилась с ним на юг Франции, а позже пара вместе вернулась на частном самолете.

Ирину Шейк и Канье Уэста подозреают в романе (фото: коллаж РБК-Украина)

Несмотря на то что от самих знаменитостей не поступало подтверждений, многие инсайдеры успели раскрыть подробности предполагаемого романа. Так, Канье уже не раз бывал в Нью-Йорке, где встречался с Ириной. Взаимная симпатия, которая давно была между звкездами, теперь стала настоящим влечением. Источник уверяет, что модель и рэпер пока сами не могут определить свои чувства, но решили дать им шанс.

По словам того же инсайдера, Ким Кардашьян в курсе происходящего. И даже одобряет выбор бывшего мужа, потому что очень уважает Шейк за ее скрытность и нежелание выставлять личную жизнь напоказ.