Валентина Сампайо – самая соблазнительная трансгендерная модель в мире: топ-10 откровенных фото

Автор: RBC.UA

Бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо подписала новый выгодный контракт, став лицом Armani beauty. Теперь девушка будет воплощать ценности бренда наравне с признанными амбассадорами марки: актрисой Кейт Бланшетт и моделью Барбарой Палвин. Очередное достижение миловидной бразильянки ознаменовало новую главу ее карьеры, а также становление ее как личности и активистки. "Это сотрудничество является важной вехой для меня как транс-женщины, но также это была моя личная мечта", – поделилась Валентина.

Вспоминаем путь одной из самых успешных трансгендерных моделей в мире и любуемся фото, где она выглядит особенно женственно и сексуально.