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Валит с ног: Наталья Водянова в роскошном образе очаровала сеть неземной красотой

Новина українською → Париж, Вторник 05 января 2021 22:38
Валит с ног: Наталья Водянова в роскошном образе очаровала сеть неземной красотой Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова, которая в последнее время мало снимается для рекламных кампаний, иногда делает исключение. Так, она по-прежнему представляет культовый бренд Guerlain, лицом которого стала уже давно. Несколько часов назад модель поделилась новым роликом, в котором она "сыграла" одну из главных ролей.

Наталья в новом ролике (видео: instagram.com/natasupernova)

Наталья в компании коллег представляет новинку из знаковой серии дома - алую помаду KissKiss. Водяновой создали роскошный образ с фарфоровой безупречной кожей, слегка подчеркнутыми серыми тенями веками и ярко-красными губами. Выглядит она столь очаровательно, что фанаты не смогли сдержать восторга.

"Какой же стильный ролик и вы в нем!", "Красота", "Как вам это удается, вы просто чудо", "Вы самая красивая модель и самая красивая мама на свете! Обожаю вас", "Какая же вы красивая, Наталья! Взгляд просто валит с ног! Так держать", "Восторг", - такими комплиментами засыпали страницу жены французского миллиардера и многодетной мамы.

Напомни, ранее Наталья показала стильный образ, основа которого - длинное черное платье. Стоит повторить!

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