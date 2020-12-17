Ван Дамм подарил украинской любовнице роскошный Mercedes за 3,3 млн грн

Жан-Клод Ван Дамм сделал дорогой подарок своей девушке из Кривого Рога Алене Кавериной, с которой давно уже не скрывает свои отношения, несмотря на то, что он женат. Известный актер боевиков купил Алене роскошный Mercedes-Benz GLE последней модели.

Девушка уже успела похвастаться подарком в Instagram. Она также подчеркнула, что теперь водит Mercedes, который появится в продаже только в следующем году. Об этом сообщает "Страна".

В данный момент такое авто доступно только для VIP-клиентов немецкого автоконцерна. При этом за базовую комплектацию необходимо отдать 119 тысяч долларов или около 3,3 миллиона гривен.

Жан-Клод Ван Дамм подарил Алене Кавериной дорогой Mercedes (фото: instagram.com/alenak705)

Машина оснащается мотором мощностью 330 л.с. В ней есть автопилот с функцией "ассистент парковки", спутниковая система слежения за авто, панорамная раздвижная крыша и управление при помощи смартфона.

Жан-Клод Ван Дамм подарил Алене Кавериной дорогой Mercedes (видео: instagram.com/alenak705)

Девушка устроила настоящую фотосессию на улицах Парижа. Она позировала в кроссовках Louis Vuitton за 1150 долларов и в шубке Тедди от Max Mara за 3690 долларов.

Напомним, летом Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине. Фильм "The Last Mercenary" расскажет о политических интригах на государственном уровне. И хотя по сюжету события разворачиваются во Франции, большая часть съемок прошла в Киеве.

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