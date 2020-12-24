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Вау-эффект: Кайли Дженнер показала, как быстро сделать грудь максимально объемной

Автор: Lite

Кайли Дженнер меняет свои роскошные наряды со скоростью света. В этот раз девушка решила сделать ставку на практичный образ, но не без горячих деталей. В полет, куда она отправилась накануне Рождества, самая юная миллионерша в мире надела белые широкие брюки с высокой посадкой, украшенные аппликацией в виде золотистых крестов. Дополнили их белоснежные кеды, маленькая "меховая" сумочка. А главной деталью аутфита стал топ телесного оттенка, который отлично подчеркнул аппетитные формы и железный пресс красавицы.

Кайли предложила простой прием для пышных форм (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосы сестра из заменитой династии Кардашьян-Дженнер зачесала в гладкую укладку. И от макияжа не отказалась, выделив скулы, губы и глаза одновременно. Выглядела одна из самых популярных личностей в сети, а значит, и мире, невероятно соблазнительно. Все благодаря топу, который благодаря оттенку создал иллюзию, что она и вовсе голая по пояс. Тем, кто любит интриговать воображение окружающих и хочет сделать грудь зрительно более объемной, точно стоит взять этот прием на заметку!

Напомним, Кайли обожает наряжаться сама, а также давно приучила свою дочь Сторми к роскошным образам. Девочке в феврале исполнится всего лишь 3 года. А она уже может похвастаться обширным гардеробом. Недавно малышка получила от мамы очередной шикарный подарок: дорогостоящую сумку от Prada. К слову, такой презент многие ее фанаты посчитали неуместным.

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Новости Украины модаКайли Дженнер