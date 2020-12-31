Вечеринка или карантин? Как будут праздновать Новый год украинские звезды

Пандемия коронавируса и карантин изменили мир шоу-бизнеса кардинально. Украина не исключение. Теперь многие артисты встретят его не на сцене, а в кругу семьи. Кто из селебрити радуется изменениям, а кто нет, рассказали журналисты.

В сюжете ТСН описали настроения артистов накануне встречи Нового года 2021.

Украинская звезда Тина Кароль впервые за 15 лет встретит праздник дома с семьей, а не на сцене. По словам певицы, она этому очень рада, ведь давно не было такой возможности.

"Я умею воспринимать все вызовы судьбы, поэтому я морально готова. Буду с родными в семье. Я буду со своим сыном и родителями", - рассказала Тина Кароль.

Украинская рэперша Alyona Alyona совсем не огорчена тем, что Новый год будет встречать не на работе. Она собирается поехать в родную Барышевку и провести эту ночь в кругу самых близких.

"Я возьму подружку из столицы и мы поедем ко мне на родину. Там будут родители и близкие. Мы готовим конкурсную программу, костюмы и настоящий праздник", - рассказала исполнительница.

Еще не определились, как будут встречать свой Новый Год певцы Дзидзьо, Олег Винник и Монатик. Михаил Хома говорит, если появятся предложения на новогоднюю ночь, то будет работать, если нет, то поедет в родные Бортники.

"Хочу поехать домой, там сестра сделала ремонт. Друзья, родные. Я не делаю из этого проблемы", - сообщил Михаил Хома.

Не теряют надежды встретить Новый год на сцене и Олег Винник с Монатик.

"Я не теряю надежды, что скоро все закончится. Сейчас в планах сцена", - сказал Дмитрий Монатик.

А вот солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец в новогоднюю ночь будут работать. Встречать Новый Год на сцене — это большое счастье для каждого артиста, говорят они.

"Я люблю Новый год, очень. В этом году хочется работать, вот прямо дикое желание", - рассказала Зарицкая.

Как украинские звезды будут праздновать Новый год

Как мы ранее писали, Илона Гвоздева дала советы мужчинам по выбору подарка для любимой на Новый Год.