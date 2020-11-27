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Вечеринка в кровати: Лилия Ребрик показала фанатам интимную часть гардероба

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 12:09
Вечеринка в кровати: Лилия Ребрик показала фанатам интимную часть гардероба Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик всегда готова к пижама-пати

Лилия Ребрик - мастер создавать для своей соцсети ну очень необычный контент! Недавно она поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Фанаты были просто в восторге от этой идеи для аутфитов.

Но теперь Лилия в своем микроблоге показала интимный предмет гардероба, ведущая демонстрирует свою... пижаму!

"Всеукраїнський День піжам... Зізнаюся, день піжам ми з дівчатами собі влаштовуємо і просто так за зручної нагоди, така собі піжамна паті. Обожнюю такі дні. Але сьогодні - день насичений! Біжу у справах. Ввечері, до речі, у "Фрідомі" граю виставу "Ревізор". Тож до зустрічі. І сьогодні ж п’ятниця! Зазвичай в кінці робочого тижня з’являється купа енергії, у вас теж так?", - написала Лилия

Вечеринка в кровати: Лилия Ребрик показала фанатам интимную часть гардероба

Лилия Ребрик и в пижаме хороша (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Слишком красивая", "Это любовь", "Так держать", - посыпались комментарии на Лилию от поклонников, а еще - благодарности за то, что звезда помогает всем оставаться в тонусе.

Напомним, Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.

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