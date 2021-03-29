Вечно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой на селфи крупным планом

Сальма Хайек вновь заворожила своим цветущим внешним видом. Актриса позирует с чистой кожей, которая буквально светится красотой и свежестью, а также с растрепанными кудрявыми волосами. Звезда, скорее всего, выбралась на пляж, чтобы позагорать и насладиться первыми теплыми днями. Выглядит она, как всегда: роскошно и невероятно молодо.

Новое фото Сальмы Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Селфи знойной знаменитости в который раз восхитило ее фанатов. Они пишут комплименты, не веря своим глазам: неужели этой роскошной женщине и вправду 54? "Классная, как всегда", "Идеальна", "Этот новый цвет просто невероятный", "Абсолютно красивая женщина", "Всегда прекрасна", "Великолепная леди", "Не могу отвести глаз", "Вечно молодая", - пишут ей фанаты.