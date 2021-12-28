ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ведущая "Танцев" Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионером

Новина українською →
Мальдивы, Вторник 28 декабря 2021 13:31
Ведущая "Танцев" Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионером Иванна Онуфрийчук и Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Марина Настевич

Украинская модель и ведущая последнего сезона "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отправилась в романтическое путешествие на Мальдивские острова.

Романтичными кадрами с любимым она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Иванна показала снимки с велосипедной прогулки с супругом по живописному острову. Ведущая позировала в свободном светло-коричневом платье, демонстрируя стройные ножки. Волосы она собрала в хвост и обошлась без обуви.

Ее избранник - казахский миллионер Алмаз - был в белых шортах и розовой рубашке.

Парочка нежно обнималась, а на одном фото слилась в страстном поцелуе.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионером

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом отдыхают на Мальдивах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

"Люблю нас таких, искренних и настоящих. Когда я его встретила, я почувствовала одну важную вещь: с ним я могу быть самой собой. Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему. Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом. И главное то, что такие ощущения у нас взаимны", - трогательно подписала кадры Онуфрийчук.

Пользователи сети засыпали пару умиленными отзывами и теплыми пожеланиями.

  • Вот так выглядит настоящее счастье
  • Дуже гарна пара
  • Романтично
  • Вы созданы,друг для друга!
  • Такі яскраві!!! Щастя має саме таку емоцію
  • Ви такі неймовірні
  • Красива пара
  • Такие красивые и нежные
  • І це чудово найти справжню свою половинку
  • Засмагли вже, такі гарні

Ранее Иванна также показала атмосферные кадры с прогулки на яхте и похвасталась точеной фигурой в купальнике.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук показала романтические фото с мужем-миллионеромИванна Онуфрийчук восхитила фигурой в купальнике (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Напомним, 11 ноября 2021 года Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза. А до этого влюбленные сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах, но официально они расписаны не были.

Мы также писали, что Тина Кароль впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами" и заявила, что телеканал пригласил новую ведущую Иванну Онуфрийчук на коммерческой основе.

Читайте LITE в Google News
Танцы со звездами
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину накроет сильными снегопадами: каким областям не повезет с погодой
Украину накроет сильными снегопадами: каким областям не повезет с погодой