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Ведущая Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом Алмазом

Новина українською → Мальдивы, Среда 24 февраля 2021 11:15
Ведущая Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом Алмазом Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Светлана Мащенко

Иванна Онуфрийчук, известная украинская телеведущая и блогер, вышла замуж за казахского бизнесмена с необычным именем Алмаз.

Фото и видео Иванна поделилась на своей странице в Instagram.

Свадьбу они сыграли на берегу океана в одной из роскошных гостиниц Мальдив. Все было в цветах, подружки невесты в одинаковых нежно-розовых струящихся платьях, но королевой церемонии, конечно же была невеста.

На ней - роскошное полупрозрачное платье с высоким разрезом на бедре. Наряд был расшит объемными белыми цветами, что придало образу невесты особенной нежности.

Ведущая Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом АлмазомВедущая Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом Алмазом

Иванна Онуфрийчук и бизнесмен Алмаз поженились на Мальдивах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Иванна и Алмаз познакомились в Испании, куда ведущая ездила отдыхать и принимать детокс-процедуры. После они в течение года общались в телефонном режиме. А серьезно начали встречаться около года назад, и несколько месяцев назад бизнесмен сделал девушке предложение.

Иванна Онуфрийчук вышла замуж (видео: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Смотрите ниже историю любви Иванны и Алмаза.

Иванна Онуфрийчук рассказала о любви всей своей жизни (видео: YouTube/Зірковий шлях)

Ранее мы писали, что радостной новостью о личной жизни поделился и украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Он скоро станет многодетным отцом.

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