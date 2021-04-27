В велосипедках и топе: Кендалл Дженнер в облегающем наряде восхитила точеной фигурой

Кендалл устроила фотосессию в новом костюме для йоги и занятий спортом. Стильный и соблазнительный ансамбль составили кроп-топ, сшитый наподобие верха от купальника, а также велосипедки - эти шорты по-прежнему на пике популярности. Волосы Кендалл собрала в хвост и заколола на затылке ультрамодной заколкой-крабиком.

Кендалл Дженнер в новом спортивном наряде (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель сидит на полу с красками всех оттенков зеленого, палитрой и кистями - девушка продемонстрировала еще один свой талант, художественный. Ну и конечно же, свою фигуру.

Кендалл недаром пропадает в спортзале: специальные упражнения на все группы мышц, которые выполняет она под руководством тренера, сделали ее фигуру просто совершенной. Длинные стройные ноги, железный пресс, упругие ягодицы и точеные руки - Кендалл выглядит, словно Барби. С этой известной куклой и сравнили ее подписчики. Заодно они написали и массу других комплиментов.