Не верьте соцсетям: Белла Хадид рассказала о депрессии и обратной стороне славы

Белла Хадид написала откровенный пост, в котором призналась в нестабильном эмоциональном состоянии. Супермодель, которая считается одной из самых успешных и высокооплачиваемых в мире, призналась, что депрессии, панические атаки и тревога преследуют ее уже продолжительное время.

Младшая из сестер Хадид опубликовала также несколько снимков, на которых видно ее заплаканное лицо. На такую откровенность ее натолкнуло интервью Уилла Смита, который признался, что вынужден был бороться за психическое здоровье. "Я люблю тебя и твои слова, - написала Хадид. - Это заставило меня почувствовать себя немного менее одинокой, и поэтому я хотела бы опубликовать это".

Белла Хадид страдает депрессиями (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель подробно описала свое состояние и призналась, что ее преследуют те еже страхи, что и большинство людей. И это не имеет отношения к ее успехам или 47 млн фолловеров в Instagram.

"То чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош или не уверен в своем деле, - естественно. Все люди разные, в каждом человеке есть что-то особенное и уникальное. Люди забывают, что в основном все чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не до конца понимающими, почему они здесь. Эту тревогу, кажется, испытывают все, но пытаются скрыть это чувство. Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, испытываем радость и счастье и принимаем все это как нечто прекрасное и естественное. Вот уже несколько лет я испытываю это каждый день и каждую ночь", - говорит Белла.

Девушка призвала не замалчивать проблему (фото: instagram.com/bellahadid)

"Социальные сети не реальны. Помните об этом все, кто испытывает трудности. Иногда все, что вам нужно услышать, это то, что вы не одиноки. Так что от меня к вам: ты не одинок. Я люблю тебя, я тебя вижу и слышу. Самопомощь при психических заболеваниях и химическом дисбалансе не является выходом. Это похоже на американские горки с препятствиями, где есть взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце туннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются", - утешает Хадид всех, кто столкнулся с теми же состояниями, что и она сама.

Соцсети обманчивы, напоминает модель (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама она потратила немало времени, чтобы найти способ вернуться к нормальному восприятию жизни.

"У меня было достаточно срывов и выгорания, чтобы понять: если вы достаточно много работаете над собой, проводя время в одиночестве, анализируя свои травмы, триггеры, радости и рутину, вы будете всегда иметь возможность осознать свою боль и как с ней справиться… Не знаю, почему, но все труднее и труднее не поделиться своей правдой здесь. Спасибо, что встретились со мной, и спасибо, что выслушали. Я люблю вас", - заключила Белла.