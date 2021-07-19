Веселые фермеры: Лилия Ребрик с дочерьми похвастались впечатляющим урожаем

На фото одетая в удобную спортивную одежду Ребрик и ее дочурки Диана и Полина увлеченно собирают ягоды в своем саду.

Как призналась ведущая, за последний год она превратилась в настоящего фермера и завела на даче сад, огород и даже теплицы.

"За этот год я - классический представитель каменных джунглей, слушатель неуемного шума большого города и "терпила" всех столичных пробок - превратилась.... в настоящего сельского жителя. Неожиданно даже для себя самой. Но что Лиля представляла под словами "загородная жизнь"? Себя с бокальчиком просекко в руках, на веранде, под пение птичек и шум сосен. А что Лиля имеет? Теплички во дворе, свои фрукты, овощи, ягоды и вот с замиранием сердца и настоящей гордостью мы уже собираем наш Андреем урожай! Ну это ли не счастье? Куда там тому просекко с такой радостью тягаться!!!" - поделилась Лилия.

Лилия Ребрик с дочерьми собрали урожай ягод на даче (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка рассказала, что им удалось вырастить и попросила поделиться советами, что же можно приготовить из такого урожая.

"Что в этом году вырастили собственными стараниями? Малину, клубнику, голубику, смородину, крыжовник, смородину. Кажется, уверенными шагами идем к фермерству, но обращаюсь к вам с чисто поварской просьбой! Поделитесь своими фирменными рецептами: что из этого богатства приготовить? Пирог, пирожки, компот или может наливочку какую-нибудь? Пишите свои рецепты! Хочу что-то вкусненькое и витаминное из этого приготовить!" - обратилась к поклонникам Ребрик.

Фолловеры предложили ей много интересных рецептов и идей, а также восхитились красивой семьей и позитивом ведущей.