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Ви прекрасны: Катя Осадчая и Юрий Горбунов растрогали фанатов рождественскими нарядами

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 09:59
Ви прекрасны: Катя Осадчая и Юрий Горбунов растрогали фанатов рождественскими нарядами Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Катя Осадчая с радостью делится самыми деликатными подробностями личной жизни, например, ведущая рассказала в подробностях, как познакомилась с мужем Юрием Горбуновым. Однажды звездные супруги отправились на викенд во Львов, именно здесь состоялась их первая романтическая прогулка.

А теперь веселая семья радует своих фанатов очередным совместным фото в праздничных нарядах.

"Діда Мороза викликали? Я років до 10 вірила, що під ялинкою подарунки з‘являються з легкої руки Діда з білою бородою, а ви до якого віку вірили в дива? А ми тим часом вже готуємо для вас передсвятковий випуск Світського життя", - написала Катя в своем микроблоге.

Ви прекрасны: Катя Осадчая и Юрий Горбунов растрогали фанатов рождественскими нарядамиКатя Осадчая (instagram.com/kosadcha/)

В комментариях поклонники признались, что верят в сказку до сих пор, неважно, Дед Мороз это или Санта-Клаус, а может, и вообще святой Николай. "Вы такие прекрасные", - написали фанаты.

Напомним, что Катя Осадчая обожает делиться новыми стильными луками. Недавно ведущая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулку.

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