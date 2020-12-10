Видео дня: Даша Астафьева засветила грудь на съемках новогоднего шоу

Даша Астафьева снова засветила грудь, и в этот раз момент попал на видео. Пикантный эпизод произошел во время съемки праздничного шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

Так, на сцене "Крейзи-Караоке" с ведущим Владимиром Остапчуком очаровательная певица, модель и актриса появилась в весьма откровенном наряде – черном мини-комбинезоне с баской и блестящим корсетом с глубоким декольте.

Руки Астафьевой покрывали черные перчатки. Что касается обуви, звезда выбрала блестящие сапоги-ботфорты на колготки в крупную сетку. Дополнили образ вьющиеся волосы, яркий макияж с красной помадой и прозрачные очки.

Даша Астафьева в шоу "Крейзи-Караоке"

Но во время выступления на Дашу ждал сюрприз. Артистка должна была исполнить песню с пропущенными словами на включенной беговой дорожке, увидев которую звезда Playboy сразу отметила, что была не готова к такому повороту событий, иначе бы надела белье.

Однако певица все же вышла на сцену и начала исполнять номер, во время чего произошел небольшой конфуз – увлекшись выступлением, Даша засветила свои прелести.

Даша Астафьева засветила грудь во время съемок новогоднего шоу

Однако саму артистку огорчил лишь тот факт, что песня "Разговор со счастьем" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" оказалась ей не знакомой.

"Хочу отметить, что я эту песню вообще не знаю. Мне сказали, что будут конкурсы караоке, я и подумала, может речь про мои композиции", – призналась Астафьева.

Добавим, что полное выступление красавицы зрители увидят 31 декабря в 20:00 в грандиозном шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина", ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук. Также украинцев порадуют Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Наталья Могилевская, DZIDZIO и многие другие звезды.

Ранее Юлия Санина во время съемок в новогоднем шоу продемонстрировала наряд, символизирующий 2020 год.