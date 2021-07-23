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Виктор Павлик растрогал нежным фото с новорожденным сыном в Буковеле

Новина українською →
Буковель, Пятница 23 июля 2021 09:39
Виктор Павлик растрогал нежным фото с новорожденным сыном в Буковеле Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Марина Настевич

55-летний украинский артист Виктор Павлик недавно стал отцом в четвертый раз - молодая жена Екатерина Репяхова родила ему сына Михаила. При этом семейство не стало сидеть на месте и через месяц после родов отправились с малышом на Закарпатье - там молодая мама дышит свежим воздухом и отдыхает, а ее супруг заодно выступает с концертами. Так, артист поделился нежным фото с сыночком.

Атмосферный кадр, сделанный в Буковеле, Павлик опубликовал в своем Instagram.

На фото певец сидит в кресле у большого окна, держа на рукахх маленького Мишу. Папа и сын оба смотрят в окно, любуясь живописными пейзажами.

"Буковель. Син пізнає нове", - подписал снимок гордый отец.

Виктор Павлик растрогал нежным фото с новорожденным сыном в Буковеле

Виктор Павлик показал нежный кадр с сыном Михаилом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Фото быстро набрало несколько тысяч лайков и много умиленных комментариев от подписчиков Павлика.

  • И показывает всем средний пальчик
  • Як це мило
  • Яке класне фото!
  • Так гарно
  • Чудові!
  • Крихітка
  • Будьте щасливі завжди.
  • Здоров'я вам!!!
  • Миле дитятко
  • Дуже миле фото
  • Нехай щастить
  • Ну то красавцы

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал в интервью, что сыночек не дает им с женой спать, а также поделился подробностями родов. По словам артиста, он не присутствовал при родах, а ждал в коридоре. Но певец был рядом с женой Екатериной Репяховой до того, как все началось, и сразу после. Он признался, что "присутствовать непосредственно при родах немножко испугался".

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Виктор Павлик сын Екатерина Репяхова
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