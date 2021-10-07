Виктор Павлик увез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

По словам Кати, перелет прошел непросто - маленький Миша не спал, и им с Виктором пришлось по очереди носить его на руках по проходу. Лишь перед самой посадкой малыш заснул на 20 минут.

Также молодая мама показала дорогу до отеля, где сыночек также не стал спать.

После чего пошли уже кадры из отеля - Репяхова показала Мишутку в их номере и несколько снимков на улице.

На отдыхе пара тоже столкнулась с проблемами - сначала ребенок долго не мог заснуть из-за перевозбуждения, в результате чего родители тоже не спали и были жутко уставшие.

Екатерина Репяхова показала первые кадры с отдыха в Турции с маленьким сыном Мишей и пожаловалась на трудности (instagram.com/repyahovakate)

Позже график немного наладился, однако Миша не спит и кричит в коляске, что привлекает к звездным родителям еще больше внимания и не дает им спокойно поесть или отдохнуть. Обо всем этом уставшая Катя рассказала в видео в своих Instastories.

Девушка пожаловалась, что не знает, что делать, ее уже ничего не радует и хочется плакать.