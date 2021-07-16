Vlad Darwin стал папой: певец поделился, как держать себя в тонусе молодым родителям

Певец и композитор Vlad Darwin в начале лета потряс украинский шоу-бизнес новостью о том, что у него с женой, джазовой певицей Кристиной Марти, родился первенец.

А теперь Влад поделился с читателями РБК-Украина, как держать себя в тонусе, когда ты - молодой папа.

Безусловно, моя жизнь поменялась. Конечно, пока максимум времени мы посвящаем ребенку, а времени на спорт и уход за собой стало меньше.

Но мы с Кристиной ищем пути держать себя в форме - чаще гуляем на улице, больше ходим, продолжаем тренироваться - не так часто, зато интенсивнее.

Наконец-то я вошел в тренировочный режим. Пришлось пойти в небольшой зал прямо в моем доме, чтоб сэкономить время на дорогу.

Времени для тренировок стало намного меньше (фото: пресс-служба певца)

В питании тоже стараюсь держать режим. В первый месяц после рождения сына это было сложно. Но сейчас я наловчился - что-то готовлю сам, что-то заказываю. Конечно, восхищаюсь и беру пример у своей супруги, которая все успевает.

Певец с женой хранили в тайне ожидание ребенка (фото: пресс-служба певца)

Моя главная рекомендация молодым родителям - быть максимально дружной и единой командой - папа + мама. Сплоченность и единодушие делает жизнь ребенка счастливой и наполненной, а это главное для его здоровья!

Влад и Кристина привыкают к новой роли родителей (фото: пресс-служба певца)

Напомним, на днях Дарвин презентовал эмоциональное и трогательное видео на песню "Без умов»", которое он посвятил своему сыну Рональду.

Новый клип - это 12 разных историй, которые связаны между собой тонкой красной нитью безусловных чувств.

Влад продолжает работать и заниматься творчеством (фото: пресс-служба певца)

В видео "Без умов" зритель буквально путешествует во времени. Одни сцены переносят в довоенную эпоху, другие напоминают 70-е года прошлого века, есть и более современные образы. Но все они вызывают неподдельные эмоции.

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Самой трогательной по праву можно назвать сцену с новорожденным сыном Влада, которого он нежно качает на руках и поет песню-посвящение.