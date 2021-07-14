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Анатолий Анатолич перед пополнением в семье преподнес жене невероятный подарок: фото сюрприза

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Среда 14 июля 2021 12:40
Анатолий Анатолич перед пополнением в семье преподнес жене невероятный подарок: фото сюрприза Фото: Ведущий преподнес жене шикарный подарок (Канал Украина.ТВ)
Автор: Людмила Жукова

Ведущий Анатолий Анатолич вскоре станет многодетным папой. Его жена Юла (Юлия Бойко) готовится в третий раз стать матерью. Перед радостным событием шоумен преподнес супруге поистине роскошный подарок - белый "Гелендваген".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

Специально к рождению сына ведущий преподнес жене незабываемый подарок – белый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса.

"Гелендваген, потому что сын. А белый, потому, то для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Еще неделю – и мы многодетные родители", - написал ведущий в Instagram.

Для самой Юлы такой поступок стал настоящим сюрпризом, на своих страницах в социальных сетях она опубликовала очень искренний и эмоциональный пост, в котором выразила особую благодарность супругу.

"Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить. Сегодня ты в очередной раз довел меня до слез счастья. И признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей", - написала счастливая супруга шоумена.

Анатолий Анатолич перед пополнением в семье преподнес жене невероятный подарок: фото сюрприза

Анатолий Анатолич перед пополнением в семье преподнес жене невероятный подарок: фото сюрприза

Анатолий Анатолич преподнес жене новый автомобиль (пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что Анатолий Анатолич вместе с супругой Юлой воспитывают двух дочерей – Алису и Лолиту, а на днях в счастливой семье ожидается пополнение.

Как мы писали ранее, Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка.

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Анатолий Анатолич
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