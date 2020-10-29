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Неожиданно: Влад Яма признался, какая часть тела ему мешала в беге

Автор: Lite

Судья "Танцев со звездами 2020" похвастался шикарной формой

Влад Яма - тот еще контент-криэйтор! Недавно он порадовал поклонников, показав лицо сына Леона, фанаты были шокированы сходством отца и сына. Потом танцор, хореограф и судья проекта "Танцы со звездами 2020" ввел людей в легкое замешательство, сделав пост, где он предстал перед поклонниками... в розовом платье и с длинными черными волосами. А теперь Яма перешел к важным вопросам, Влад рассказал о своем любимом виде спорта, проиллюстрировав рассказ горячим фото в стильных оранжевых кроссовках.

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"Чи любите ви бігати так, як це люблю я?.. Ще зі шкільних років я обожнював біг. Спочатку хотілося пробігти швидше за однокласників 30 метрів, потім 60, 100... У старших класах зрозумів, що спринт - не моя фішка (ноги занадто довгі), а от середні дистанції - саме воно. Там, де треба мати холодний розум: не поспішати на початку (не "гнати" зі старту, як робить більшість), ніжно прискоритись у другій половині і потерпіти до фінішу. Так, у 9-му класі я виграв шкільні змагання на 1000 метрів, потрапив у шкільну збірну. Далі була міська естафета, але то вже зовсім інша історія, за мотивами якої можна знімати кіно... Цікаво, розповісти?..", - спросил Влад у фанатов.

Длинные ноги мешают в беге, помогают в танцах (фото: instagram.com/vladyama_official/)

"Самый крутой!", "Супер, молодец!", "ЗОЖ всегда в моде", "В здоровом теле - здоровый дух!", - поддержали комментариями своего кумира фанаты Влада.

Напомним, что Влад Яма высказался о конфликте на "Танцах со звездами" из-за Могилевской.

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