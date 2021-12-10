Владимир Остапчук показал читающую рэп жену без макияжа: смешное видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук повеселил поклонников забавным домашним видео со своей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен похвастался своим умением читать рэп, а супруга попыталась повторить его выступление.

Что же из этого вышло, Остапчук показал на своей странице в Instagram.

Так, на видео супруги появляются в домашней одежде, а Кристина также без макияжа и с завязанными в хвост волосами.

Владимир довольно быстро и уверенно читает рэп на английском языке, после чего его жена пытается повторить те же фразы, однако быстро сбивается. При этом ее супруг весело смеется за кадром.

"Жена повторяет мой рэп. Я в шоке", - подписал публикацию ведущий.

Поклонники принялись комментрировать импровизированный рэп-баттл звездной пары.