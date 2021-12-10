ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Владимир Остапчук показал читающую рэп жену без макияжа: смешное видео

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 16:29
Владимир Остапчук показал читающую рэп жену без макияжа: смешное видео Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Владимир Остапчук повеселил поклонников забавным домашним видео со своей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен похвастался своим умением читать рэп, а супруга попыталась повторить его выступление.

Что же из этого вышло, Остапчук показал на своей странице в Instagram.

Так, на видео супруги появляются в домашней одежде, а Кристина также без макияжа и с завязанными в хвост волосами.

Владимир довольно быстро и уверенно читает рэп на английском языке, после чего его жена пытается повторить те же фразы, однако быстро сбивается. При этом ее супруг весело смеется за кадром.

"Жена повторяет мой рэп. Я в шоке", - подписал публикацию ведущий.

Поклонники принялись комментрировать импровизированный рэп-баттл звездной пары.

  • Крис выделила главное, суть ясна
  • Классные!
  • Вова, вы переплюнули Эминем
  • Феноменальная память у супруги
  • Это лучший реп, который я слышала
  • Какая она милая, красивая пара
  • Главное сказала чиго и этого хватит
  • Это шедевр, Кристина огонь
  • Заряд позитиву на ранок, дякую
  • Это было сильно
  • Дружина просто гангста. Крута
  • Гарно виходить
  • Ну, она старалась
  • Кристи просто топ
  • Джей Зи и Бейонсе

Ранее мы писали, что жена Остапчука высказалась о противостоянии с его экс-супругой.

Читайте LITE в Google News
Владимир Остапчук
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды
Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды