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С Владом Ямой случилась авария в Киеве: подробности

Новина українською → Киев, Воскресенье 20 декабря 2020 17:01
С Владом Ямой случилась авария в Киеве: подробности Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Светлана Мащенко

С Владом Ямой случилась неприятная авария в Киеве. Шоумен влетел на скорости в яму, сильно повредив колесо.

К счастью, все обошлось без серьезных последствий, как для автомобиля, так и для Влада Ямы. Хореограф отчитался о происшествии в своем Instagram-stories, посетовав на дороги и предупредив водителей "не летать".

"Как только я успел мысленно похвалить новую дорогу, как получил сигнал: "Не спеши, все хорошо, дороги по-прежнему такие, как должны быть", - рассказывает хореограф.

Влад Яма повредил колесо (видео: instagram.com/stories/vladyama_official)

На помощь Владу пришел автослесарь Вова, который произвел замену поздно вечером в День святого Николая.

"Это Вова, но для меня он как минимум Николай, потому что приехал выручить меня даже перед ночной сменой. Святой человек", - написал Влад и добавил, что самостоятельно выполнять работу ему запрещают врачи из-за травмы руки, которую он получил на репетициях "Танцев со звездами".

С Владом Ямой случилась авария в Киеве: подробности

Влад Яма попал в неприятную аварию (скрин: instagram.com/stories/vladyama_official)

Позже шоумен добавил, что колесо восстановлению не подлежало и его пришлось попросту выбросить.

С Владом Ямой случилась авария в Киеве: подробности

Влад Яма повредил колесо на дороге (скрин: instagram.com/stories/vladyama_official)

Ранее мы писали, что в подобную неприятность попал и звезда "Лиги смеха" Владимир Дантес.

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