Вмешательство радикальное: хирург рассекретил, какую пластику делала Рене Зеллвегер

Эксперт отметил, что в 2014 году внешность актрисы Рене Зеллвегер резко изменилась, но звезда отрицает любые хирургические вмешательства. Специалист сравнил фото артистки. Первое - где ей было 35 лет.

Голливудская актриса Рене Зеллвегер (фото: пресс-служба телеканала "Україна")

По мнению пластического хирурга Андрея Якобчука, уже тогда она полюбила уколы красоты. Однако фото последних лет очень расстроило эксперта.

"Качество кожи критически ухудшилась. Это определенно связано с перепадами веса, которые у нее были во время съемок. Ведь параллельно с ролью пампушки Бриджит Джонс, она снималась в нескольких проектах, для которых ей приходилось сильно похудеть, а потом снова набрать вес. Это тот негативный эффект, который в разы ухудшает качество кожи. Кожа - это самый большой орган нашего тела, и он прежде всего реагирует на это. Стресс приводит к тому, что клетки не восстанавливаются и появляется больше морщин", - объясняет пластический хирург.

По мнению хирурга, у актрисы множество операций (фото: пресс-служба телеканала "Україна")

Кроме того, эксперт предположил, на какие именно радикальные изменения решилась Рене Зельвегер.

"Первое, что бросается в глаза - щеки, они стали более запале. А в средней зоне щеки есть жировой комочек Биша. Такие у младенцев, а когда человек растет - исчезает. Поэтому хирурги начали экспериментировать и поняли - с помощью этого можно сделать лицо более утонченным и молодым. Но это не всегда правильно. Поэтому первое, что ей предложили - удалить эти комочки", - рассказал Андрей Якобчук.

Второе, по словам хирурга, это блефаропластика, ведь если сравнить фото, увидим, линия верхней ресницы стала более жесткой, то есть лишняя кожа была удалена. Кроме того, угол нижней челюсти стал более очерченным - за счет перемещения мягких тканей и кожи.

Также, по словам эксперта, актриса сделала круговую подтяжку лица. А это говорит о том, что вмешательство в облик звезды было радикальное.

Пластический хирург подытожил, что если актриса не изменит тактику и не обратится к "правильному" специалисту, то через 10 лет ее могут не узнать фанаты.