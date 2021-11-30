Снова вместе? Ирина Шейк и Брэдли Купер вновь заставили говорить о своем воссоединении (фото)

Ирина Шейк и Брэдли Купер рассталась летом 2019 года . Экс-влюбленные не комментировали происходящее, потому главной причиной их разрыва считали Леди Гагу. В то время певица снималась с Купером в фильме "Звезда родилась". Со временем стало ясно, что романтические отношения их связывали только на экране. Впрочем, позже Ирина призналась, что с Брэдли они остались тоже только друзьями и договорились о совместной опеке над дочерью.

С тех пор Шейк подозревали в нескольких романах с известными мужчинами, включая экс-мужа Ким Кардашьян Канье Уэста . Однако сама она их опровергла, сказав, что в ее личной жизни "постоянно что-то происходит" и не стоит ее "сводить" со всеми подряд. Брэдли же ни разу не засветился с новой девушкой.

И вот летом этого года пара стала все чаще появляться вместе в объективах папарацци. Родители гуляют с дочерью Леей, но при этом выглядят такими счастливыми, что общественность уже ждет новости об их воссоединении. Говорят, Брэдли Купер даже планирует посетить премию "Оскар" с экс-возлюбленной.

Подтверждением этим фактам стала последняя совместная прогулка пары с дочкой. Ирина Шейк и Брэдли Купер буквально не скрывали своих чувств. Убедитесь!