Вместе или нет? Алекс Родригес впервые высказался об отношениях с Дженнифер Лопес

Не так давно мир облетела новость, что певица Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстаются. Позже поп-звезда внесла некоторую ясность , заявив, что все не так плохо, они работают над отношениями и пытаются их спасти. Теперь вслед за своей возлюбленной решил высказаться и бейсболист.

45-летнего жениха 51-летней Лопес журналисты поймали по пути на тренировку. Он вышел из машины, когда к нему поспешила представительница прессы, задав массу вопросов о личной жизни: "Это правда, ребята, что вы с Дженнифер расстались? Вам есть, что сказать об этом? Вы работаете над отношениями? Вы сейчас один?".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на грани, но надежда есть (фото: instagram.com/jlo)

Алекс не стал отвечать на все, но все же не удержался, чтобы не сказать: "Я не свободен". Но такой ответ не удовлетворил журналистку, которая дождалась, пока спортсмен выйдет с тренировки и вновь начала осаждать его. В ходе этого действа у Алекса зазвонил телефон, и это была Дженнифер, что он подтвердил журналистам. Это дало понять, что пара по-прежнему вместе.