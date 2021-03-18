UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вместе или нет? Алекс Родригес впервые высказался об отношениях с Дженнифер Лопес

Автор: Lite

Не так давно мир облетела новость, что певица Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстаются. Позже поп-звезда внесла некоторую ясность, заявив, что все не так плохо, они работают над отношениями и пытаются их спасти. Теперь вслед за своей возлюбленной решил высказаться и бейсболист.

Алекс дал четкую картину того, что происходит между двумя неразлучными некогда знаменитостями.

45-летнего жениха 51-летней Лопес журналисты поймали по пути на тренировку. Он вышел из машины, когда к нему поспешила представительница прессы, задав массу вопросов о личной жизни: "Это правда, ребята, что вы с Дженнифер расстались? Вам есть, что сказать об этом? Вы работаете над отношениями? Вы сейчас один?".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на грани, но надежда есть (фото: instagram.com/jlo)

Алекс не стал отвечать на все, но все же не удержался, чтобы не сказать: "Я не свободен". Но такой ответ не удовлетворил журналистку, которая дождалась, пока спортсмен выйдет с тренировки и вновь начала осаждать его. В ходе этого действа у Алекса зазвонил телефон, и это была Дженнифер, что он подтвердил журналистам. Это дало понять, что пара по-прежнему вместе.

Напомним, ранее Дженнифер засыпала сеть горячими снимками с отдыха в Доминиканской Республике, куда отправилась без Алекса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дженнифер Лопессемьялюбовь
Читайте также
Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу на Гавайях
Мишина высказалась об участницах "Холостяка", Полякова - о скандалах с мужем: топ громких новостей недели
Прогноз погоды