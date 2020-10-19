Снова вместе? Полуголая Кайли Дженнер устроила жаркую фотосессию с экс-возлюбленным

Пара подарила поклонникам надежду

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт были одной из самых популярных пар в сети. Инстадива и рэп-исполнитель обожали подогревать интерес публики совместными выходами, жаркими фотосессиями и совместными фото в сети Instagram. Влюбленные не упускали возможности демонстрировать дорогие подарки, совместные торжества, путешествия, а также любовь к общей дочери – Сторми. Поэтому, когда появилась новость об их разрыве, фанаты не могли понять, как такое могло случиться. Столь безоблачную картинку нарисовали они с помощью соцсетей.

Кайли и Трэвис в новой съемке (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позже родные Кайли и инсайдеры говорили, что экс-влюбленные просто взяли паузу и они не собираются окончательно прекращать общение. Якобы как Кайли, так и Трэвис так завалены работой, что они не находят времени на отношения. Сестры Дженнер утверждали, что рэпер – идеальная пара для Кайли и отличный отец для малышки Сторми. А потому они очень надеялись на воссоединение пары. И вот Кайли дала всем новую надежду.

В своем блоге она выложила провокационные фото. Девушка примерила соблазнительный образ: прозрачное платье, под которым видно нижнее белье, жакет с утрированно высокими плечами, а также туфли на шпильках. Рядом позирует и Трэвис в черных брюках с золотистым ремнем и голым торсом. "Оделись с @matthewmwilliams @givenchyofficial. Эта коллекция вау, поздравляю! Не могу дождаться, чтобы увидеть больше", – написала звезда.

Таким образом знаменитость решила поддержать своего друга – дизайнера Мэтью Уильямса, который стал недавно креативным директором дома Givenchy. Но фанатов больше интересовал вопрос, почему Кайли решила сфотографироваться с Трэвисом. "Вы что, снова вместе?", – атакуют они звезду. Кайли пока что не дала ответа.

Напомним, ранее любящие родители вместе отвели Сторми в школу.