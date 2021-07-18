Волшебная! Кухар в прозрачном топе и мини "утонула" в лавандовом раю
Екатерина Кухар покоряет своей утонченностью, чувством стиля и несгибаемым внутренним стержнем, з ней закрепилась слава самой ироничной судьи "Танцев со звездами", замечаний которой как огня боятся все участники проекта. Между тем, прима-балерина пленяет своей женственностью, располагает грациозностью и умением держаться достойно в любой ситуации. А изящные фотосеты Екатерины поклонники всегда встречают "на ура".
Например, свежие кадры в Instagram балерины вызвали бурю эмоций у ее подписчиков.
Знаменитость устроила съемку в популярной локации – в лавандовом поле. Бескрайные пурпурные просторы манят желающих сделать незабываемые кадры на лоне природы. Прима-балерина облачилась в белое удобное платье-мини и набросила на верх кофейный прозрачный топ. Свой лук она довершила соломенной шляпкой с необработанными полями. Звезда наслаждается солнечным днем и царящей вокруг красотой.
Екатерина позировала среди лавандового поля (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Он поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах…" - процитировала прима-балерина Герберта Уэллса.
Поклонники отреагировали на красочные фото своей любимицы
- Безумно красиво. Фото очень теплые
- Волшебная
- Красота-то какая
- Фото – супер
- Очаровательна
- Неожиданно было увидеть такие фотки, класс
- Женственная и сексуальная
- Катя, Вы прекрасны
- Красотка
Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала, как вернула себе стройные формы после родов и вспомнила о пережитой депрессии.