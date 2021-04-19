Волшебно, словно в сказке: расслабленная Кухар в ультрамини заворожила романтикой на пляже

Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым проводят романтичный отпуск вдвоем на Шри-Ланке. Пара не устает наслаждаться экзотическими красотами и неустанно делиться впечатлениями с поклонниками. Конечно же, им хочется запечатлеть все вокруг и сполна напитаться впечатлениями и положительными эмоциями.

На странице в Instagram судья "Танцев со звездами" показала завораживающей своей красотой ролик.

В кадре Екатерина позирует за столом в лайндж-зоне с раскошным видом на океан и окрестности. Она наслаждается видом и позволила себе некоторые фривольности – положила стройные ножки на стол. На ней – пестрое короткое платье-туника. Видео сопровождается чарующим музыкальным сопровождением для большей атмосферности.

Поклонники моментально оценили романтичную и впечатляющую съемку, которая помогла им прочувствовать настроение и атмосферу отдыха в райском месте.

Как чудесно и романтично

Музыка завораживает, картинка радует, ножки Катерины заслуженно отдыхают, имея право быть закинутыми куда угодно!

Невероятная красота

Вы шикарная

Волшебно, как в сказке

Красота во всем... в природе, в музыке и, конечно же, в Екатерине!

Некоторые подписчики решили сделать приме-балерине замечание и пожурили ее за ноги на столе.