Она вообще реальна? Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой на жарких пляжных фото

Изабель Гулар показала новые фото с отдыха, куда отправилась вместе с любимым мужчиной. 36-летняя модель, которая славится своим спортивным телом, не стала отказывать себе в удовольствии вновь блеснуть стройными ногами и рельефными мышцами. Девушка примерила откровенное бикини необычного кроя с яркой окантовкой по краю. Пляжный образ дополнили очки, чокеры и цепочки на ногах, руках и талии… Но, впрочем, даже без украшений Изабель привлекла бы внимание многочисленных фанатов.



Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Она позирует на фоне скал и прозрачной воды, демонстрируя свое совершенное тело, которое успело приобрести золотистый загар. Волосы Изабель распустила, не став укладывать и дав им слегка завиться под воздействием соленой морской воды и солнца. Выглядит Гулар счастливой, беззаботной и невероятно притягательной.

"Ты выглядишь абсолютно оглушающе", "Красивая", "Рай", "Ручалочка", "Ты невероятная", "Не могу поверить, что ты реальная", "Как получить такое тело?", "Ты самая красивая на свете", - такие комментарии вновь посыпались на Изабель.

Ранее мы писали, что Изабель Гулар устроила жаркую вечеринку в честь своего 36-летия. Выглядела модель сногсшибательно!