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Она вообще реальна? Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой на жарких пляжных фото

Новина українською → Пятница 08 января 2021 20:32
Она вообще реальна? Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой на жарких пляжных фото Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: Lite

Изабель Гулар показала новые фото с отдыха, куда отправилась вместе с любимым мужчиной. 36-летняя модель, которая славится своим спортивным телом, не стала отказывать себе в удовольствии вновь блеснуть стройными ногами и рельефными мышцами. Девушка примерила откровенное бикини необычного кроя с яркой окантовкой по краю. Пляжный образ дополнили очки, чокеры и цепочки на ногах, руках и талии… Но, впрочем, даже без украшений Изабель привлекла бы внимание многочисленных фанатов.

Она вообще реальна? Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой на жарких пляжных фотоОна вообще реальна? Изабель Гулар похвасталась точеной фигурой на жарких пляжных фото
Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Она позирует на фоне скал и прозрачной воды, демонстрируя свое совершенное тело, которое успело приобрести золотистый загар. Волосы Изабель распустила, не став укладывать и дав им слегка завиться под воздействием соленой морской воды и солнца. Выглядит Гулар счастливой, беззаботной и невероятно притягательной.

"Ты выглядишь абсолютно оглушающе", "Красивая", "Рай", "Ручалочка", "Ты невероятная", "Не могу поверить, что ты реальная", "Как получить такое тело?", "Ты самая красивая на свете", - такие комментарии вновь посыпались на Изабель.

Ранее мы писали, что Изабель Гулар устроила жаркую вечеринку в честь своего 36-летия. Выглядела модель сногсшибательно!

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