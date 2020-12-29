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Восхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотой

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 20:21
Восхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотой Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм показала новое фото в наряде из коллекции своего бренда. Звезда подготовила пост, на котором позирует в полном "обмундировании". Она надела изысканное платье из блестящей ткани темно-серого оттенка, сделала выразительный вечерний макияж, стильную укладку и безупречный маникюр. Свежий внешний вид с сияющей кожей, стройное тело и манящий взгляд сразу приковали к себе внимание публики. Они принялись восторгаться Викторией и ее красотой.

Восхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотойВосхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотойВосхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотойНовый образ Виктории порадовал фанатов (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Я мало что делаю, но, черт возьми, я все еще хочу хорошо выглядеть в канун Нового года", - написала Виктория, словно напрашиваясь на комплименты. "Ты выглядишь идеально", "Ох, Вики", "Британская королева", "Удивительна", "Так прекрасна", "Восхитительна", "Ты всегда самая красивая", - не унимаются фолловеры.

К слову, ранее Виктория Бекхэм показала, что на самом деле многое делает, чтобы выглядеть столь шикарно. Знаменитость регулярно занимается спортом и йогой. Фото с тренировок довольно часто появляются в ее блоге.

Ранее супруга Дэвида Бекхэма демонстрировала, как подросла и похорешела ее единственная дочь Харпер Севен.

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