Восхитительна: 46-летняя Виктория Бекхэм в вечернем платье поразила красотой

Виктория Бекхэм показала новое фото в наряде из коллекции своего бренда. Звезда подготовила пост, на котором позирует в полном "обмундировании". Она надела изысканное платье из блестящей ткани темно-серого оттенка, сделала выразительный вечерний макияж, стильную укладку и безупречный маникюр. Свежий внешний вид с сияющей кожей, стройное тело и манящий взгляд сразу приковали к себе внимание публики. Они принялись восторгаться Викторией и ее красотой.

Новый образ Виктории порадовал фанатов (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Я мало что делаю, но, черт возьми, я все еще хочу хорошо выглядеть в канун Нового года", - написала Виктория, словно напрашиваясь на комплименты. "Ты выглядишь идеально", "Ох, Вики", "Британская королева", "Удивительна", "Так прекрасна", "Восхитительна", "Ты всегда самая красивая", - не унимаются фолловеры.

К слову, ранее Виктория Бекхэм показала, что на самом деле многое делает, чтобы выглядеть столь шикарно. Знаменитость регулярно занимается спортом и йогой. Фото с тренировок довольно часто появляются в ее блоге.

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