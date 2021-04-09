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С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть

Автор: Lite

Элизабет Херли в этом году исполнится 56. Но это вовсе не повод для популярной модели отказываться от съемок в откровенных нарядах. Тем более что фигура знаменитости все такая же стройная и подтянутая.

Новый снимок она посвятила своему любимому купальнику в леопардовой расцветке, который вновь вернулся в продажу. Элизабет сделала пост, в котором сообщила радостную новость, а заодно собрала комплименты со своей армии фанатов.

Элизабет Херли позирует в крошечном бикини на фоне моря. Для фотосессии ей сделали легкий макияж и слегка небрежную естественную укладку. Экс-возлюбленная Хью Гранта смотрит в камеру, слегка прогнувшись. Стройная фигура, загорелая кожа и загадочный взгляд звезды невероятно впечатлили фолловеров.

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Под постом тут же начали появляться комментарии: "Женщина мечты. Посмотрите, с возрастом только краше", "Какая же ты красивая", "Ох, горячо", "Прекрасна", "Как никогда крутая. Отличная классная дама", "Кажется, ты самая сексуальная! Ты жжешь!"…

Элизабет Херли с сыном Дэмианом (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Также Элизабет показала фото со своим сыном, который отметил 19-летие. Парень пошел стопам мамы и делает первые (и весьма успешные) шаги в модельной карьере. К слову, внешне он тоже очень похож на Херли. Даже сам парень написал под снимком, что мама - его "любимый близнец".

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