С возрастом только краше: 55-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини взорвала сеть

Элизабет Херли в этом году исполнится 56. Но это вовсе не повод для популярной модели отказываться от съемок в откровенных нарядах. Тем более что фигура знаменитости все такая же стройная и подтянутая.
Новый снимок она посвятила своему любимому купальнику в леопардовой расцветке, который вновь вернулся в продажу. Элизабет сделала пост, в котором сообщила радостную новость, а заодно собрала комплименты со своей армии фанатов.
Элизабет Херли позирует в крошечном бикини на фоне моря. Для фотосессии ей сделали легкий макияж и слегка небрежную естественную укладку. Экс-возлюбленная Хью Гранта смотрит в камеру, слегка прогнувшись. Стройная фигура, загорелая кожа и загадочный взгляд звезды невероятно впечатлили фолловеров.
Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Под постом тут же начали появляться комментарии: "Женщина мечты. Посмотрите, с возрастом только краше", "Какая же ты красивая", "Ох, горячо", "Прекрасна", "Как никогда крутая. Отличная классная дама", "Кажется, ты самая сексуальная! Ты жжешь!"…
Также Элизабет показала фото со своим сыном, который отметил 19-летие. Парень пошел стопам мамы и делает первые (и весьма успешные) шаги в модельной карьере. К слову, внешне он тоже очень похож на Херли. Даже сам парень написал под снимком, что мама - его "любимый близнец".