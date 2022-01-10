Впечатленная Дорофеева рассказала правду о путешествии в Тулум: на каждом шагу

Надя показала расслабленное фото в белом топе, просторыных черных брюках-палаццо и белоснежной рассегнутой рубашке, а также удобых кроксах. Волосы она подвязала повязкой-банданой, а глаза спрятала за солнечными очками.

Надя поделись впечатлениями от Мексики (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Певица выделила пять категорий, по которым оценила поездку в Мексику.

Например, еда. "Сильно вкусно! И не просто так именно мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - уточнила она.

Второй критерий – веселье и туссовки. Она уточнила, что в Тулуме гостей ждут вечеринки на каждом шагу.

"С утра музыка играет потише - но везде, а к вечеру она сливается в один туц-туц. И самое необычное, что люди тут чувствуют себя так открыто, никто не жмется по углам и не стесняется, все танцуют!" – подчеркнула Дорофеева.

Надя Дорофеева доволна отдыхом в Тулуме (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Погода в январе Надю более, чем устроила. Ей было не жарко и не холодно. "А я как раз из тех , кому то жарко, то холодно", – уточнила она.



"Сеноты . Название пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot ("колодец"). Майя считали их воды священными . Мы поехали туда своей машиной и своей компанией и это, конечно, классно, в отличие от групповых экскурсий . Провели там куча времени, нафоткались,наплавались и еще обмазались лечебной грязью", - похвасталась Надя.

Также певица вспомнила о церемонии темаскаль, которую прошла вместе с мужем. Она уточнила, что им с Вовой "сильно зашло".



Надя полностью расслабилась в Тулуме (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Это что-то наподобие бани, в которой вы находитесь 3 часа. В этой парилке вы поете, играете на инструментах, говорите о желаниях и намерениях, плачете или смеетесь или и то и другое, медитируете и очищаетесь", - поделилась деталями артистка.

Также она показала романтическое видео, где на камеру целуется с любимым.