Впервые за 33 года: Елизавета II отказывается от традиционного празднования Рождества

Елизавета II впервые за 33 года откажется от традиционного празднования Рождества. Это значит, что британская королева проведет семейный праздник с мужем Филиппом не в поместье Сандрингем, как обычно, а в Виндзорском замке. По сообщениям источников, такое решение связано с пандемией коронавируса.

Как пишет таблоид Daily Mail, Елизавета II и принц Филипп традиционно проводили праздничный сезон в кругу семьи в Сандрингемском замке в графстве Норфолк. Но в этом году они откажутся от торжеств и останутся в Виндзорском замке, с ними будет находится только обслуживающий персонал.

Также сообщается, что Ее Высочество не будет посещать церковную службу на Рождество, чтобы предотвратить скопление людей. Она будет молиться в частной часовне Виндзорского замка.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская проведут Рождество также отдельно от других членов семьи, но планируют посетить королеву и принца Филиппа в Виндзоре после праздника.

В Великобритании за время пандемии COVID-19 было зафиксировано почти 1,6 миллиона случаев заражения, более 59 тысяч человек скончались от осложнений инфекции.

Старший сын королевы, принц Чарльз, и его сын, принц Уильям ушли на самоизоляцию после того, как у них проявились легкие симптомы заболевания коронавируса.

Как мы сообщали ранее, королеву Елизавету II нагло "обчистили" во дворце. Сумма награбленного довольно внушительная.

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