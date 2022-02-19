"Все действительно минималистично": Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларов

41-летняя звезда реалити-шоу позволила изданию Vogue снять видеотур по ее дому в Калабасасе. Ким полностью вего ыкупила у Канье Уэста за 23 миллиона долларов после того, как в прошлом году подала на развод. Теперь она является единственным владельцем этого дома.

Ким и Канье впервые купили этот дом в 2014 году. Они полностью его переделывали под себя в течении шести лет.

"Все в моем доме действительно минималистично. Я поняла, что в мире так много хаоса поэтому, когда я прихожу домой, я хочу, чтобы было очень тихо, и я хочу, чтобы все было спокойно", - заявила Кардашьян в начале ролика.

Ким теперь является единственным владельцем собственности.

На кухне, которая выходит в зону отдыха, столешницы сделаны из белого мрамора, а шкафы из светлого дерева. Кухня открытой планировки выходит в зону отдыха.

Успокаивающая кухня Ким (фото: youtube.com/Vogue/)

Тот же минимализм присутствует и в гостиной Кардашьян.

В гостинной стоит большой изогнутый диван (фото: youtube.com/Vogue/)

В другой комнате стоят два изогнутых дивана и рояль (фото: youtube.com/Vogue/)

На территории также есть баскетбольная площадка, расположенная на просторном заднем дворе.

На площадке Ким со своими сестрами занимаются спортом (фото: youtube.com/Vogue/)

Звезда также продемонстрировала свою впечатляющую коллекцию автомобилей. Ким рассказала, что они специально окрашены в серый цвет, чтобы соответствовать общей палитре дома.

В автопарке Ким Кардашьян есть Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach (фото: youtube.com/Vogue/)

Несмотря на то что, Ким и Канье вместе не живут, в декабре прошлого года рэпер купил дом прямо через дорогу за 4,5 миллиона долларов, чтобы быть ближе к бывшей супруге и детям.