ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Все действительно минималистично": Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларов

Новина українською →
Калабасас, Суббота 19 февраля 2022 13:14
"Все действительно минималистично": Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларов Автомобили Ким окрашены в серый, соответствуя цвету дома (фото: youtube.com/Vogue/)
Автор: Сергей Кулик

41-летняя звезда реалити-шоу позволила изданию Vogue снять видеотур по ее дому в Калабасасе. Ким полностью вего ыкупила у Канье Уэста за 23 миллиона долларов после того, как в прошлом году подала на развод. Теперь она является единственным владельцем этого дома.

Соответвтующее видео появилось на YouTube-канале Vogue

Ким и Канье впервые купили этот дом в 2014 году. Они полностью его переделывали под себя в течении шести лет.

"Все в моем доме действительно минималистично. Я поняла, что в мире так много хаоса поэтому, когда я прихожу домой, я хочу, чтобы было очень тихо, и я хочу, чтобы все было спокойно", - заявила Кардашьян в начале ролика.

Ким теперь является единственным владельцем собственности.

На кухне, которая выходит в зону отдыха, столешницы сделаны из белого мрамора, а шкафы из светлого дерева. Кухня открытой планировки выходит в зону отдыха.

&quot;Все действительно минималистично&quot;: Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларовУспокаивающая кухня Ким (фото: youtube.com/Vogue/)

Тот же минимализм присутствует и в гостиной Кардашьян.

&quot;Все действительно минималистично&quot;: Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларовВ гостинной стоит большой изогнутый диван (фото: youtube.com/Vogue/)

&quot;Все действительно минималистично&quot;: Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларовВ другой комнате стоят два изогнутых дивана и рояль (фото: youtube.com/Vogue/)

На территории также есть баскетбольная площадка, расположенная на просторном заднем дворе.

&quot;Все действительно минималистично&quot;: Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларовНа площадке Ким со своими сестрами занимаются спортом (фото: youtube.com/Vogue/)

Звезда также продемонстрировала свою впечатляющую коллекцию автомобилей. Ким рассказала, что они специально окрашены в серый цвет, чтобы соответствовать общей палитре дома.

&quot;Все действительно минималистично&quot;: Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому за 23 миллиона долларов

В автопарке Ким Кардашьян есть Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach (фото: youtube.com/Vogue/)

Несмотря на то что, Ким и Канье вместе не живут, в декабре прошлого года рэпер купил дом прямо через дорогу за 4,5 миллиона долларов, чтобы быть ближе к бывшей супруге и детям.

Ранее мы писали о том, что покупательница случайно узнала реальную цену белья от Ким Кардашьян

Читайте LITE в Google News
Ким Кардашьян Канье Уэст
STYLER
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)