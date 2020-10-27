Встретила любовь на карантине: 50-летняя Ума Турман нашла нового бойфренда

Ума Турман относится к тому типу актрис, о личной жизни которых практически ничего не известно. Так, со своим бывшим возлюбленным Арпадом Буссоном актриса была около 7 лет. В 2012-м на свет появилась их дочь, а спустя два года пара решила разойтись. И если бы не громкие судебные разборки за право опеки над девочкой, то, возможно, никто бы и не узнал подробностей ее жизни с финансистом.

Звезда снова счастлива (фото: instagram.com/dior)

С тех пор об отношениях звезды не было известно ничего. И вот - радостная новость. По информации западных СМИ, актриса встретила новую любовь. Новым избранником любимицы Тарантино стал 50-летний архитектор Питер Саббет. С ним звезда "Убить Билла" познакомилась на одном из пляжей Хэмптона - там она проводила карантин.

Как рассказывают приближенные к паре инсайдеры, при первой встрече мужчина не сразу разглядел в Уме звезду мирового масштаба, а потому попросил ее присмотреть за своим псом. Это стало началом приятной беседы, а затем переросло в нечто большее. Сейчас, как уверяет источник, Ума и Питер по-настоящему влюблены и даже подумывают купить дом в Хэмптоне.

Пока что ни Ума, ни Питер не давали комментариев по поводу данной новости. Поэтому поклонникам остается только надеяться, что дыма без огня не бывает.

Напомним, ранее Ума Турман высказала свое мнение о секс-скандале в Голливуде.