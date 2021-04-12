ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 17:44
Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

В воскресенье, 11 апреля, состоялся первый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-11". Его ведущая Катя Осадчая появилась на сцене в женственном и эффектном наряде, который, однако, вызвал новую волну слухов о беременности звезды.

Кадрами с мероприятия Осадчая поделилась на своей странице в Instagram.

Она предстала перед камерой в стильном и одновременно нежном аутфите интересного кроя. Осадчая примерила белое мини-платье с цветочным принтом, объемными рукавами, открытыми плечами и длинным шлейфом.

Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременностиВся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

Свой лук ведущая дополнила серебристыми босоножками на каблуке, красивыми украшениями и эффектной укладкой на один бок. Макияж она сделала с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.

Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

На одном из кадров Катя позирует со своим мужем и соведущим Юрием Горбуновым, который блистал в клетчатом костюме сливового оттенка.

Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

Катя Осадчая восхитила эффектным нарядом на "Голосі країни-11" и подогрела слухи о беременности (фото: instagram.com/kosadcha)

"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокомментировала фото Осадчая.

Нежный образ теледивы очень понравился ее фолловерам и они оставили ей множество комплиментов. Однако особое внимание привлекли округлившиеся, по мнению многих пользователей сети, формы знаменитости. Поклонники принялись спрашивать, беременна ли Катя, а некоторые уже даже и поздравлять ее.

  • Екатерина, беременна?
  • Платье очень красивое, и животик
  • Катюша, Вы сегодня очаровательны, сама весна. Самый эффектный образ
  • Катя, ви вагітні?
  • Лялька Барбі!
  • Классный образ у Катюши!
  • Катя, как всегда Богиня!!!
  • Дуже Ви гарні, сукня також неперевершена
  • Дівчинка-весна! Вот это ноги! Вау
  • Сукня чудова, а Катерина, мабуть, при надії, сьогодні дуже тендітна
  • Ця сукня Божественна
  • Катюша такая нежная и красивая
  • Самая красивая пара
  • Дуже Красива. Сукня дуже личить, підкреслює Ваш стан. Мабуть буде дівчинка

Напомним, ранее Катя Осадчая покорила эффектным фото на яхте в Египте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Катя Осадчая образ ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты
В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты