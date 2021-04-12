На "Голосі країни" до слез довели Тину Кароль: ты достойна быть звездой!

В воскресенье, 11 апреля, состоялся двенадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Это был первый прямой эфир вокального шоу в этом сезоне. Участники команд Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрий Монатика и Тины Кароль сражались за право пройти в полуфинал. В выпуске выступила украинская певица Мила Нитич, которая довела до слез своего звездного тренера - Тину Кароль.

Ее исполнение можно увидеть на YouTube-канале Голос країни.

Мила вышла на сцену последней из всех участников и чувственно спела хит Лары Фабиан "Malade".

Своим выступлением Мила зачаровала зрителей, а Тина Кароль - ее тренер не смогла сдержать чувств и расплакалась.

Во время исполнения композиции артистка поднялась в воздух, стоя на качели, украшенной цветами, с которой начал сверкать огонь.

Мила Нитич — "Malade"

"Мила, ну ты такой странный человек! Что ты творишь с собой с собой на бэкстейдже, а потом выходишь и исповедуешься до слез. Я в восторге от твоей женственности сегодня. От твоего голоса сегодня. Ты достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование. Мне все равно. Помни это! ", - сказала своей подопечной Тина Кароль.

Конкурсантка в свою очередь поблагодарила Кароль за совместную работу и зрителям, которые ее поддерживают.

В комментариях к ролику украинцы высказались об исполнении песни Нитич.