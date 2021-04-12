На "Голосі країни" до слез довели Тину Кароль: ты достойна быть звездой!
В воскресенье, 11 апреля, состоялся двенадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Это был первый прямой эфир вокального шоу в этом сезоне. Участники команд Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрий Монатика и Тины Кароль сражались за право пройти в полуфинал. В выпуске выступила украинская певица Мила Нитич, которая довела до слез своего звездного тренера - Тину Кароль.
Ее исполнение можно увидеть на YouTube-канале Голос країни.
Мила вышла на сцену последней из всех участников и чувственно спела хит Лары Фабиан "Malade".
Своим выступлением Мила зачаровала зрителей, а Тина Кароль - ее тренер не смогла сдержать чувств и расплакалась.
Во время исполнения композиции артистка поднялась в воздух, стоя на качели, украшенной цветами, с которой начал сверкать огонь.
Мила Нитич — "Malade"
"Мила, ну ты такой странный человек! Что ты творишь с собой с собой на бэкстейдже, а потом выходишь и исповедуешься до слез. Я в восторге от твоей женственности сегодня. От твоего голоса сегодня. Ты достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование. Мне все равно. Помни это! ", - сказала своей подопечной Тина Кароль.
Конкурсантка в свою очередь поблагодарила Кароль за совместную работу и зрителям, которые ее поддерживают.
В комментариях к ролику украинцы высказались об исполнении песни Нитич.
- Кращий виступ за всіх в першому ефірі Голосу.. Реально були мурахи.. Все ж ось тут рука Тіни видна..
- Мне понравилось. Я не специалист, а обычный зритель. И выступление затянуло. Невозможно оторваться было до конца песни.
- Лару Фабиан не перепеть, не зацепила, не прочувствовала песню, проорала и все
Ранее на "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык.