Выбрали место для свадьбы? Меган Фокс и Machine Gun Kelly наслаждаются романтикой на озере Комо
Меган Фокс и ее избранник, американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) обручены и счастливы. Актриса сказала своему возлюбленному заветное "да" в ответ на его эффектное предложение руки и сердца.
Рэпер подарил второй половинке символическое кастомизированное кольцо, дизайн которого придумал сам совместно с ювелиром Стивеном Вебстером: два камня – изумруд (камень Меган по гороскопу) и бриллиант (камень Колсона) – держатся на магнитах-шипах. Украшение получилось оригинальным, да еще и наполненным для пары особым смыслом.
Фокс и Бэйкер не скрывают своих чувств и стараются больше времени проводить вместе. Так, Меган и Колсон отправились на зимние каникулы в Италию – на озеро Комо. На фото в профиле актрисы в Instagram влюбленные выглядят счастливыми и романтичными.
В уютном городке у подножья Альп парочка проводит беззаботное время, прогуливаясь по колоритным улочкам, катаясь на яхте и наслаждаясь красотой живописных пейзажей.
Меган и Колсон чудесно проводят время в Италии (фото: instagram.com/meganfox)
На снимках Меган позирует в трендовом аутфите – длинной эко-шубе с принтом анималье и меховой панаме в тон – уже второй сезон подряд этот привычный головной убор, отшитый из теплого искусственного материла, служит прекрасной альтернативой набившим оскомину шапкам. Его успели облюбовать Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, бразильская супермодель Жизель Оливейра и другие.
Меган Фокс с женихом наслаждаются романтикой на озере Комо (фото: instagram.com/meganfox)
Колсон также отдал предпочтение верхней одежде из искусственного меха – молочному бомберу. Он дополнил свой стритстайл-лук брюками с крупными монохромными принтами и массивными ботинками.
Кстати, озеро Комо – традиционное место для свадебных церемоний. Вполне вероятно, что парочка отправилась к подножью Альп, чтобы присмотреть подходящее место для предстоящего торжества.
Вероятнее всего, Меган и Колсон прибыли на Комо после посещения Милана, где прошел показ осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana. Шоу открыло выступление Machine Gun Kelly, а затем рэпер вышел на подиум в качестве модели. Его невеста поддерживала любимого и была рядом в ответственный момент.