Выдала себя: девушка Леонардо Ди Каприо ненароком "засветила" беременность

Осенью прошлого года мир облетела радостная новость о том, что голливудский сердцеед Леонардо Ди Каприо наконец станет отцом . Молодая возлюбленная 47-летнего актера спровоцировала данные слухи своей располневшей фигурой. Но позже девушка вновь стала постить фото со своей привычной формой, чем только сбила фанатов с толку. И слухи о ее беременности поутихли.

Новую волну подобных разговоров Камила Морроне вызвала своим бьюти-преображением - девушка остригла себе челку, что поспешила показать в своем Instagram . Казалось бы, 23-летняя модель и актриса не сделала ничего такого. Но внимательные пользователи сети обратили внимание на детали.

Так, новая прическа, по их мнению, стала лишь поводом отвлечь общественность от действительно важной темы ее беременности. А во-вторых, женщины в положении часто делают себе стрижки, которые помогают скрыть округлившиеся формы и щечки. И последний аргумент - будущим мамочкам очень хочется перемен во внешности и экспериментов.

Камила Морроне с новой прической (фото: instagram.com/camilamorrone)

Напомним, Леонардо и Камила начали встречаться в конце 2017-го года. За это время пару не раз "женили" в прессе, но пока что до такого серьезного шага дело не дошло. Также считается, что Камила - одна из немногих, кто сумел угодить маме Ди Каприо. До этого женщина не могла найти достойную кандидатуру, которой бы доверила своего сына.